Mieszkańcy nie chcą gali Fame MMA. "Patocelebryci mają promować Szczecin"

O youtuberze zrobiło się głośno, gdy na jaw wyszły wulgarne wiadomości o charakterze seksualnym, które ten miał kiedyś wysyłać do 14-letniej dziewczyny. Wybuchła potężna afera, "Boxdel" przeprosił i tłumaczył się z zachowania sprzed lat. Kosztowało go to ostatecznie nie tylko reputację. Fame MMA natychmiast się bowiem od niego odcięło i poinformowało o wykluczeniu go z działalności organizacji. - Decyzja została podjęta z powodu podejrzeń dotyczących bardzo niepokojących zachowań Michała Barona w okresie przed rozpoczęciem działalności w Federacji - poinformowano w komunikacie. Influencerów, zamieszanych w ujawniony przez Sylwestra Wardęgę skandal, a występujących wcześniej na galach, miało być więcej.