Najpierw triumf, a teraz coś takiego. Jest jeszcze szansa na medal w Paryżu

Pięcioro - tylu właśnie reprezentantów w zapasach doczekała się Polska na letnich igrzyskach olimpijskich 2024 w Paryżu . Po tym, jak do prestiżowych zmagań podchodzili kolejno Wiktoria Chołuj, Arkadiusz Kułynycz, Anhelina Łysak oraz Robert Baran , do akcji ostatecznie wkroczył też i Zbigniew Baranowski .

Paryż 2024, zapasy: Wielkie wyzwanie dla Zbigniewa Baranowskiego. Emocjonujący pojedynek z Magomiedchanem Magomiedowem

Od początku wydawało się to niełatwym zadaniem, bowiem Magomiedow to m.in. wicemistrz świata z 2023 roku w kategorii do 97 kg w stylu wolnym. Polak jednak nie miał oczywiście zamiaru tu odpuszczać - po pierwszej połowie potyczki, która rozpoczęła się w sobotę tuż przed godz. 13.00, było 1:0 dla niego.