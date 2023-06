Myślisz, że wiesz wszystko o Mariuszu Pudzianowskim? Odpowiedź na pytanie 8 znają nieliczni [QUIZ]

Mariusz Pudzianowski to jeden z najpopularniejszych sportowców w Polsce. Życiorys gwiazdy sportu i utytułowanego strongmana to gotowy materiał na film. Najpierw karierę robił w sportach siłowych. Sławę zyskał podczas zawodów strongman, w których zdominował stawkę i zdobywał tytuły mistrza świata. Następnie zamienił ciężary na rękawice i rozpoczął karierę w MMA, która trwa do dziś.