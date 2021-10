Już od pierwszej walki podczas mistrzostw świata w Oslo widać było, że Katarzyna Krawczyk jest w bardzo dobrej formie i stać ją na bardzo wiele. Już w pierwszej walce nie dała szans Amerykance Amy Fearnside, wygrywając 10:0. Również drugi pojedynek ze Szwedką Emmą Malmgren zakończył się zdecydowanym zwycięstwem naszej zapaśniczki, która położyła rywalkę i wygrała przed czasem, zapewniając sobie awans do półfinału.



Tam już czekała Japonka Akari Fujinami. Zaledwie 18-letnie zawodniczka to mistrzyni świata kadetek sprzed trzech lat i aktualna mistrzyni swojego kraju w kategorii seniorek. Już to pokazywało, że Polce absolutnie nie będzie łatwo w starciu o finał mistrzostw świata.

Reklama