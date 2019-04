Medaliści kwietniowych mistrzostw Europy w Bukareszcie Magomedmurad Gadżijew i Zbigniew Baranowski zostali mistrzami Polski w zapasach. Krajowy czempionat "wolniaków" oraz zapaśniczek odbył się w Bydgoszczy. Wśród pań triumfowała m.in. Agnieszka Wieszczek-Kordus.

Gadżijew zwyciężył w krajowym czempionacie w kategorii 74 kg. W finale zawodnik AKS Madej Wrestling pokonał 10:0 Emila Bednarczyka z LMKS-u Krasnystaw. Brązowy medalista niedawnych ME był w finale wyraźnie lepszy i jego wygrana ani przez moment nie była zagrożona.

Wicemistrz Europy Baranowski (AKS Białogard) pewnie zwyciężył w rywalizacji w kategorii 92 kg. W finale pokonał 10:0 Michała Bielawskiego (WZS WKS Grunwald Poznań).

"To początek długiego sezonu, a już udało mi się przywieźć medal z ME i teraz wygrać mistrzostwa kraju. To dobry prognostyk na cały rok. W czerwcu są Igrzyska Europejskie, a we wrześniu mistrzostwa świata. Pomiędzy będą też turnieje, więc będzie się jeszcze gdzie bić. Na tę chwilę jest fajnie" - powiedział Baranowski.

Dodał, że wszystko podporządkowane jest przygotowaniom do igrzysk olimpijskich, które w 2020 roku odbędą się w Tokio.

"Wiadomo jednak, że medale z ME czy MŚ są też ważne. Głównym celem jest jednak stanięcie na podium na igrzyskach i na to cały czas patrzymy" - podkreślił Baranowski.

W najcięższej kategorii - 125 kg triumfował brązowy medalista ME U-23 Kamil Kościółek ze Stali Rzeszów. W finale pokonał 12:2 blisko 38-letniego Bartłomieja Bartnickiego z bydgoskiej Gwiazdy. Zawodnik gospodarzy nie walczył profesjonalnie już od kilku lat, ale zdecydował się start w mistrzostwach Polski, gdyż odbywały się w jego rodzinnym mieście. W całym turnieju wyglądał świetnie i zwieńczył swoją karierę srebrnym medale MP. Występ w krajowym czempionacie zakończył jego karierę. Bartnicki dwukrotnie reprezentował Polskę na igrzyskach olimpijskich w 2004 roku w Atenach i w 2008 roku w Pekinie.

Złoty medal zdobył także w kategorii 97 kg Radosław Baran (WZS WKS Grunwald Poznań), który niedawno reprezentował Polskę podczas ME, a w 2016 roku w igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro.

W rywalizacji pań po złote medale sięgnęły m.in. Wieszczek-Kordus (WZS WKS Grundwald Poznań) w kategorii 72 kg, która w 2008 roku została brązową medalistką igrzysk olimpijskich w Pekinie, a także Iwona Matkowska (WZS WKS Grunwald Poznań), Roksana Zasina (ZTA Zgierz) w wadze 57 kg, Katarzyna Mądrowska w kategorii 62 kg. W trzech najcięższych kategoriach wśród zgłosiło się zbyt mało zawodniczek, żeby rozgrywać turniej w sposób klasyczny, więc nie było finałów, a zawodniczki walczyły systemem "każda z każdą".

Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron był bardzo zadowolony z poziomu sportowego i organizacyjnego zawodów.

"Faworyci nie zawiedli, ale cieszy mnie to, że było sporo młodzieży, która próbowała przyłapać na jakimś błędzie naszych asów. To im się nie udało, ale walki stały jednak na bardzo wysokim poziomie. Było dużo akcji technicznych. Widzowie mogli obserwować wszystkie rozwiązania - walki wygrywane przez położenie na plecy czy wysoko na punkty. To cieszy" - podkreślił Supron.

Dodał, że ten rok jest wyjątkowy, bo w nim zdobywa się kwalifikacje olimpijskie, które czekają na najlepszych zawodników mistrzostw świata.

"Jest trudno, bo zmniejszono liczbę miejsc. Dotychczas było ich 20 w każdej kategorii wagowej, a teraz będzie tylko 16. Czekamy na mistrzostwa świata. Później będą jeszcze dwie kwalifikacje. Po cichu liczymy, że kilku naszych zawodników pojedzie do Tokio, a wtedy zostanie nam tylko trzymać kciuki za ich występ na igrzyskach" - wskazał Supron.

Wyniki walk finałowych MP w zapasach w stylu wolnym i kobiet:

kobiety:

waga 50 kg

Anna Łukasiak (KS AZS-AWF Warszawa) - Anna Król (MKS Cement-Gryf Chełm) 5:0

waga 53 kg

Iwona Matkowska (WZS WKS Grunwald Poznań) - Paula Kozłow (MKZ Unia Racibórz) 11:0

waga 55 kg

Alicja Czyżowicz (LKS Orzeł Namysłów) - Dominika Rezlerska (MLKS Agros Żary) 6:0

waga 57 kg

Roksana Zasina (ZTA Zgierz) - Dominika Kulwicka (ZKS Slavia Ruda Śląska) 10:0

waga 59 kg

Jowita Wrzesień (CSiR Dąbrowa Górnicza) - Julia Molińska (Ares Wałbrzych) 8:0

waga 62 kg

Katarzyna Mądrowska (LKS Feniks Pesta Stargard) - Natalia Kubaty (ZKS Slavia Ruda Śląska) 11:0

waga 65 kg

Anna Urbanowicz (MKS Cement-Gryf) - Paulina Danisz (ZKS Ruda Śląska) 10:0

waga 68 kg

1. Beata Federowicz (MKS Cenemt-Gryf Chełm) 2. Marlena Kister (ZTS Sokół Lublin)

waga 72 kg

1. Agnieszka Wieszczek-Kordus (WZS WKS Grundwald Poznań) 2. Kamila Kulwicka (ZKS Slavia Ruda Śląska)

waga 76 kg

1. Daria Osocka (MLKS Agros Żary)

2. Anna Wawrzycka (MKS Czarni Połaniec)

mężczyźni

waga 57 kg

Adam Bieńkowski (UKS Zapasy Kołobrzeg) - Semen Terzi (LKS Mazowsze Teresin) 6:0

waga 61 kg

Iwan Izdebski (LKS Ceramik Krotoszyn) - Szymon Makuch (LKS Orzeł Namysłów) 8:0

waga 65 kg

Wiktar Szmuliaj (LKS Mazowsze Teresin) - Grzegorz Łabus (ZKS Slavia Ruda Śląska) 8:5

waga 70 kg

Patryk Ołenczyn (LKS Dąb Brzeźnica) - Przemysław Swatek (LMKS Krasnystaw) 11:0

waga 74 kg

Magomedmurad Gadżijew (AKS Madej Werstling Piotrków Tryb. - Emil Bednarczyk (LMKS Krasnystaw) 10:0

waga 79 kg

Kamil Rybicki (LKS Mazowsze Teresin) - Krzysztof Sadownik (WKS Śląsk Milicz) 2:0

waga 86 kg

Sebastian Jezierzański (LKS Dąb Brzeźnica Rudnik) - Patryk Dublinowski (AKS Białogard) 4:0

waga 92 kg

Zbigniew Baranowski (AKS Białogard) - Michał Bielawski (WZS WKS Grunwald Poznań) 10:0

waga 97 kg

Radosław Baran (WZS WKS Grunwald Poznań) - Aleksander Wojtachnio (KS Pogoń Ruda Śląska)

waga 125 kg

Kamil Kościółek (ZKS Stal Rzeszów) - Bartłomiej Bartnicki (KS Gwiazda Bydgoszcz) 12:2

autor: Tomasz Więcławski