MP w zapasach. Trener kadry Zawadzki: zawodnikom brakowało "czucia" walki

"Widać było, że od kilku miesięcy zawodnicy nie startowali w turniejach. Brakowało im "czucia" walki" - podsumował zmagania zapaśników podczas mistrzostw Polski w stylu klasycznym w Radomiu trener reprezentacji Włodzimierz Zawadzki.

Nie oznacza to jednak, że nie było emocji i dobrych walk. Klasę pokazał Tadeusz Michalik z Sobieskiego Poznań. Bez problemów wygrał w wadze do 97 kg. Z dobrej strony zaprezentował się też Arkadiusz Kułynycz z Olimpijczyka Radom. Zwyciężył w wadze do 87 kg. W finale musiał jednak uważać na młodego Szymona Szymonowicza z Cementu - Gryfa Chełm.

"Młodzież musi jeszcze poczekać na swoją szansę. Na razie nie myślę o kwalifikacjach olimpijskich, ale oczywiście chcę w nich wystartować" - podkreślił po walce Kułynycz.

W wadze do 130 kg w pojedynku gigantów Rafał Krajewski z Legii Warszawa nie dał szans Rafałowi Płowcowi z Olimpijczyka Radom, Już w pierwszej rundzie warszawiak wykonał efektowny rzut i chwilę potem zakończył walkę przez tusz.

Zwraca też uwagę coraz większa liczba zapaśników z byłych republik radzieckich, którzy już z polskim obywatelstwem odgrywają coraz większą rolę w krajowych zapasach.

Medaliści:

55 kg

1. Bachana Putkaradze (Olimpijczyk Radom) 2. Mairbek Salimow (Wschód Białystok) 3. Krzysztof Jończyk (AKS Piotrków Trybunalski) i Miłosz Kuźnia (Unia Racibórz)

60 kg

1. Khvicha Tchitava (Sobieski Poznań)

2. Michał Tracz (Śląsk Wrocław)

3. Dawid Ersetic (Unia Racibórz) i Nikodem Drewa (Cartusia Kartuzy)

63 kg

1. Mateusz Szewczuk (Unia Racibórz)

2. Dawid Szkodziński (AKS Piotrków Trybunalski) 3. Piotr Stolarczyk i Kamil Czarnecki (obaj Unia Racibórz)

67 kg

1. Gevorg Sahakyan (Cartusia Kartuzy)

2. Łukasz Socha (AKS Piotrków Trybunalski) 3. Mateusz Bernatek (AKS Piotrków Trybunalski) i Aleksander Mielewczyk (Cartusia

Kartuzy)

72 kg

1. Roman Pacurkowski (AZS AWF Warszawa)

2. Karol Socha (AKS Piotrków Trybunalski) 3. Michał Tomaszewski (AKS Piotrków Trybunalski) i Ihor Zakharchuk (AZS AWF Warszawa)

77 kg

1. Edgar Babayan (Sobieski Poznań)

2. Mateusz Wolny (Unia Racibórz)

3. Konrad Kozłowski (Olimpijczyk Radom) i Piotr Duk (Olimpijczyk Kędzierzyn Koźle)

82 kg

1. Artemii Utoczkin (AZS AWF Warszawa)

2. Łukasz Faliński (Olimpijczyk Radom)

3. Bartłomiej Klimek (Olimpijczyk Radom) i Damian Cierlik (AKS Piotrków Trybunalski)

87 kg

1. Arkadiusz Kułynycz (Olimpijczyk Radom) 2. Szymon Szymonowicz (Cement-Gryf Chełm) 3. Seweryn Szreder (AZS AWF Warszawa) i Filip Kazimierczak (GKS Bełchatów)

97 kg

1. Tadeusz Michalik (Sobieski Poznań)

2. Piotr Chudzik (Olimpijczyk Radom)

3. Patryk Kamiński (AZS AWF Warszawa) i Chingiz Samadov (Śląsk Wrocław)

130 kg

1. Rafał Krajewski (AZS AWF Warszawa)

2. Rafał Płowiec (Olimpijczyk Radom)

3. Michał Orzechowski (Olimpijczyk Radom) i Dominik Krawczyk (AZS AWF Warszawa).





