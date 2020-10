MP w taekwondo. Trener Suska: Wśród wyróżnionych Pietrzela i Korkosiński

„Oliwia Pietrzela (MKS Lewart AGS Lubartów) i Adrian Korkosiński (Centrum Taekwon-do Łódź) to tylko niektórzy z wyróżniających się w kategorii seniorów” – uważa wielokrotny mistrz świata i Europy, a dziś trener Jarosław Suska po mistrzostwach Polski w taekwon-do.

Pietrzela zwyciężyła w Ciechanowie w walkach do 50 kg oraz układach stopni uczniowskich 5-1 KUP, zaś Korkosiński triumfował w układach I DAN i testach siły. W ubiegłym roku łodzianin sięgnął po złoto ME i srebro MŚ w testach siły, lecz jeszcze w rywalizacji juniorów.

"Bardzo cieszą mnie sukcesy Oliwii Pietrzeli, bowiem na co dzień pracujemy razem w Lewarcie AGS, widzę jej starania i postępy. W Ciechanowie triumfowała w tych samych konkurencjach także w juniorkach. Ozdobą turnieju była jednak walka w finale seniorskim do 50 kg. Oliwia Pietrzela i jej rywalka Oliwia Podwysocka (Gdańsk Klub Taekwon-do) są drobnymi dziewczynami, ale pojedynek stoczyły niezwykły. Pokazały wspaniałą zaciętość i duże już umiejętności. Obie spisały się doskonale, a w dogrywce do jednego trafienia lepsza okazała się Pietrzela, dotychczas aspirująca do kadry Polski" - powiedział PAP trener kobiecej reprezentacji Suska.

Pietrzela i Korkosiński zostali uznani najlepszymi taekwondzistami w seniorach. Poza tym w ten sposób wyróżniono Korkosińskiego w młodzieżowcach za dwa złote krążki (układy I DAN, testy siły) i jeden srebrny (walki do 70 kg).

W MP w Ciechanowie startowały m.in. Aleksandra Przytulska (Gdański Klub Taekwon-do) i Monika Wiater (MKS Lewart AGS Lubartów), które z różnych powodów zrezygnowały z występu w ekipie narodowej w ubiegłorocznych ME w Sarajewie.