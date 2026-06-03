Mocna karta walk na Babilon w Nowym Sączu! Rafał Dudek broni mistrzowskiego pasa, Szymanowski zmierzy się z Kamyszem

42-letni Rafał Dudek to legenda polskiego kickboxingu i jedna z najważniejszych postaci sportów walki w regionie. Założyciel klubu Fight House Nowy Sącz od lat wychowuje kolejne pokolenia zawodników, a jego występy przed własną publicznością zawsze budzą ogromne emocje. Tym razem mistrz Babilon K1 zmierzy się z doświadczonym i utytułowanym Anglikiem Chrisem Melhuishem, który przyjedzie do Polski z jasnym celem: odebrać pas gospodarzowi.

- Złożyliśmy naprawdę fajną kartę walk. Lokalni kibice z Nowego Sącza powinni być bardzo zadowoleni, bo zobaczą w akcji aż trzech reprezentantów klubu Fight House Nowy Sącz w bardzo mocnych walkach kickbokserskich. Praktycznie każda z tych walk może się okazać najlepszą na całej gali. Miejscowa legenda Rafał Dudek ma młodszego, utytułowanego przeciwnika z Anglii, czeka go więc piekielnie trudne zadanie, ale on kocha wyzwania i uwielbia udowadniać, że wiek to tylko liczba. Jego wychowanek Tomek Brotoń słynie z efektownych nokautów i zmierzy się z równie ofensywnie walczącym Kamilem Rościńskim, więc fajerwerki gwarantowane! Do tego tegoroczny mistrz Polski w K1 Przemek Tobiasz będzie miał rewanżowy pojedynek z Łukaszem Baranem, który na mistrzostwach Polski daj mu najlepszy pojedynek - reklamuje galę matchmaker Artur Gwóźdź.

- Oczywiście fani MMA też będą mieli co oglądać, ponieważ w rozpisce znaleźli się ciekawi zawodnicy z Małopolski i nie tylko. Takimi zawodnikami, których koniecznie trzeba oglądać, są w mojej ocenie Jakub Szymanowski, Erik Rushanyan i wreszcie debiutująca w zawodowym MMA Daria Brzozowska, prawdziwa perła z potencjałem na wielką międzynarodową karierę - dodaje Gwóźdź. - Na gali w Nowym Sączu kapitalnie zapowiadają się starcie Szymanowskiego z Kamyszem oraz dwóch zawodników z przeszłością w KSW czyli Likus kontra Geburek. Liczę także na świetną walkę Gracjana Wyroślaka z Sebastianem Olszowym.

Niestety nie dojdzie do zapowiadanego pojedynku pomiędzy byłym pretendentem do mistrzowskiego pasa wagi lekkiej Filipem Lamparskim (8-4) a Jakubem Szymanowskim (4-1) z powodu poważnej kontuzji tego pierwszego. "Szyman", który prywatnie jest narzeczonym słynnej Klaudii Syguły (UFC), ostatecznie zmierzy się z Filipem Kamyszem (3-1). Inne ciekawe starcia w karcie walk Babilon 58 to Gracjan Wyroślak (6-4) kontra Sebastian Olszowy (4-2) w kategorii do 70 kg oraz Erik Rushanyan (3-0) kontra Paweł Domin (3-1) w kategorii do 66 kg.

Na gali nie zabraknie również kobiecego MMA - wreszcie zobaczymy zawodowy debiut utalentowanej Darii Brzozowskiej, która w Nowym Sączu skrzyżuje rękawice z Julią Ratajczak. Warta zauważenia jest także walka dwóch zawodników znanych z występów w KSW - Patryk "Proca" Likus (5-5) vs Krzysztof Geburek (3-2) oraz występ kolejnego lokalnego bohatera Tomasza Brotonia (12-1), który na zasadach K1 zmierzy się z Kamilem Rościńskim (9-3) w starciu, które może skraść show.

Letni klimat, otwarty amfiteatr, mocna karta walk i sportowe emocje pod gołym niebem - Babilon MMA 58 zapowiada się jako jedno z najbardziej klimatycznych wydarzeń sezonu. Nie możecie tego przegapić!

Karta walk Babilon MMA 58

Walka wieczoru - o pas Babilon K1:

77 kg / K1 / 5 x 3 min

Rafał Dudek (Polska) vs Christopher Melhuish (Anglia)

Karta główna:

66 kg / MMA / 3 x 5 min - Erik Rushanyan vs Paweł Domin

70 kg / MMA / 3 x 5 min - Gracjan Wyroślak vs Sebastian Olszowy

66 kg / MMA / 3 x 5 min - Patryk Likus vs Krzysztof Geburek

77 kg / K1 / 3 x 3 min - Tomasz Brotoń vs Kamil Rościński

77 kg / MMA / 3 x 5 min - Jakub Szymanowski vs Filip Kamysz

57 kg / MMA / 3 x 5 min - Daria Brzozowska vs Julia Ratajczak

70 kg / MMA / 3 x 5 min - Krystian Basta vs Adam Grund

88 kg / K1 / 3 x 3 min - Przemysław Tobiasz vs Łukasz Baran

Semi-pro:

77 kg / MMA / 3 x 3 min - Kacper Szczerba vs Aleksander Szmaj

77 kg / MMA / 3 x 3 min - Wojciech Michalik vs Maciej Romankiewicz

Babilon 58 w Nowym Sączu materiały prasowe materiały prasowe

Babilon 58 w Nowym Sączu materiały prasowe materiały prasowe





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