Startujący w wadze 61 kg Eduard Grigoriew (Mazowsze Teresin) pokonał w 1/8 finału Nikolaia Ochlopkova z Mołdawii 6:1, a następnie uległ Japończykowi Toshiro Hasegawie 3:6.

Jego kolega klubowy Kamil Rybicki (74 kg) nie sprostał Serbowi Hefikowi Cabolovowi, przegrywając 0:10. Jego rywal przegrał kolejną walkę z Azamatem Nurikauem z Białorusi i Polak odpadł z rywalizacji.

MŚ w zapasach. Kolejne klęski Polaków

Podobny los spotkał Sebastiana Jezierzańskiego (LKS Dąb Brzeźnica) w kat. 86 kg. Podopieczny trenera kadry narodowej Jusupa Abdusałamowa w kwalifikacjach przegrał 1:12 z Azamatem Daułetbekowem z Kazachstanu, którego w 1/8 finału zwyciężył późniejszy finalista, Irańczyk Attazam Yazzdamcharati 12:2.

Najcięższy w ekipie Robert Baran (LKS Ceramik Krotoszyn) w pierwszym występie w kategorii 125 kg pokonał w kwalifikacjach 11:2 Fina Jere Tapaniego Heino, a następnie przegrał z Turkiem Tahą Akgulem 0:5. Kibice Polaka mieli nadzieję, że Turek awansuje do finału i tym samym pociągnie Barana do repesaży, ale przegrał półfinał, co wyeliminowało Barana.

Medaliści sobotnich konfrontacji wyłonieni zostaną w niedzielę.

