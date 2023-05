Medalista olimpijski myśli o MMA. "Rosjanie? Igrzyska z nimi byłyby dziwne"

Radosław Nawrot: Coraz częściej widzimy cię na galach MMA. Na razie jako widza, ale rodzi się myśl, czy cię to korci? Czy medaliści olimpijskich sportów walki będą przechodzili do klatki? Czy jako zawodnicy, czy komentatorzy?

Tadeusz Michalik, brązowy medalista olimpijski w zapasach: Jako komentator bym nie chciał, aż tak się nie znam. A jako zawodnik... cóż, zobaczymy. Zapasy trenuję 22 lata, uzyskałem określony poziom. Żeby tak wejść w MMA i osiągnąć poziom, musiałbym temu poświęcić sporo czasu. Musiałbym dać sobie czas i nieco treningu, aby się przekonać, czy się do tego nadaję i czy mój organizm się do tego dostosuje.

- Bo to duże gale, świetnie sprzedawane i pokazywane. Zapasy i inne sporty walki musiałyby także mieć podobną formę. No i musiałyby być pokazywane z pompą w telewizji. Ostatnie nasze mistrzostwa Polski można było oglądać jedynie w Sport Zonie. Trochę ludzi to tam ogląda, ale to jednak hermetyczne grono. Może gdyby zapasy miały porównywalne gale jak boks, wtedy można by stworzyć show i nakręcałoby się samo.

- Upomnieniu się... Gdy sobie pomyślę, ile czasu i pracy kosztowało mnie to przed igrzyskami w Tokio, to wiem że to nie takie proste. Jasne, trzeba zrobić wszystko, aby przywieźć kolejny medal z igrzysk, może być znowu brązowy. Zanim jednak Paryż, to muszę powalczyć o bilet na igrzyska. A jeśli się nie uda, to i tak polecę do Paryża obejrzeć walki.