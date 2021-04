Roksana Zasina walczyć będzie w czwartek w Warszawie o złoty medal zapaśniczych mistrzostw Europy w wadze 55 kg. Zawodniczka ZTA Zgierz pokonała w półfinale Rumunkę Andreę Beatrice Anę 2-1.

