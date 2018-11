ME w kickboxingu: 29 Polaków wystąpi w Mariborze

29 polskich kickbokserów - w formułach: full contact, light contact i pointfighting - wystąpi w drugiej części tegorocznych mistrzostw Europy, które we wtorek (20 listopada) rozpoczną się w słoweńskim Mariborze.



Miesiąc temu biało-czerwoni wywalczyli 16 medali, w tym pięć złotych w ME w Bratysławie, gdzie rywalizowano w pozostałych wersjach. Na najwyższym stopniu podium stanęli: Łukasz Puczyński (79 kg), Piotr Wypchał (89 kg) i Michał Grzesiak (94 kg) w kick light, Kamila Bałanda (70 kg) w K-1 i Karolina Kubiak (48 kg) w low kicku.



Rozgrywane co dwa lata (parzyste) mistrzostwa kontynentu podzielone są na dwie części, w przeciwieństwie do mistrzostw świata, których gospodarzem w ubiegłym roku był Budapeszt. ME 2014 i 2016 też odbywały się w Mariborze, a to słoweńskie miasto okazało się szczęśliwe dla Polaków, którzy wywalczyli - odpowiednio - 14 i 17 krążków.



W obecnej reprezentacji Polski znaleźli się m.in.: mistrz świata z 2015 roku i srebrny medalista ME 2016 w full contact Mateusz Kubiszyn (86 kg), mistrz świata light contact Łukasz Wichowski (84) i mistrzyni kontynentu light contact sprzed czterech lat Anna Knobel (50 kg).



Szansę na drugie tegoroczne podium będą mieli Katarzyna Kwiecień (70 kg) i Adrian Durma (74 kg). W słowackiej stolicy sięgnęli po brązowe medale w kick light, a teraz wystąpią w light contact.



Ze względu na poważne problemy zdrowotne zabraknie, podobnie jak w Bratysławie, jednej z największych gwiazd kadry biało-czerwonych Pauliny Jarzmik (60 kg), pięciokrotnej mistrzyni świata i trzykrotnej mistrzyni Europy. 24-letnia kickbokserka urodziła się w Wiedniu, studiuje w Innsbrucku, a mieszka i trenuje w Liechtensteinie. W polskich zawodach startuje w barwach klubu X Fight Piaseczno.



W ME w Mariborze rywalizować będzie 15 Polaków w wersji full contact, 10 w light contact i troje w pointfigtingu. Jedyny zgłoszony do kategorii weteranów Piotr Maślanka (84 kg) powalczy z pointfinghtingu i light contact.



Trenerami polskiej reprezentacji są: Radosław Laskowski (full contact), Leszek Jobs i Henryk Piwowar (light contact) oraz Bartosz Baczyński (pointfighting).