ME w judo. Szwarnowiecki: Te zawody są wielką niewiadomą

Damian Szwarnowiecki przed mistrzostwami Europy w judo, które odbędą się w najbliższy weekend w Pradze, przyznał, że chciałby włączyć się do walki o medal. "Przez pandemię koronawirusa trudno powiedzieć, kto wystartuje. Te zawody to na razie wielka niewiadoma" – uważa.

