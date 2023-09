Mariusz Pudzianowski zakończy karierę? Padły ważne słowa o przyszłości w KSW

Dla polskiego MMA "Pudzian" jest jedną z ważniejszych postaci w historii . Nie chodzi o klasę sportową - były strongman nigdy nie zdobył pasa KSW, nie stoczył zresztą żadnej walki, w której stawką byłoby mistrzostwo federacji. Pudzianowski jest jednak jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w krajowym MMA i to od niego zaczęła się jego poważna popularność. W 2009 roku wszedł do klatki po raz pierwszy i błyskawicznie pokonał Marcina Najmana .

Walka do dziś należy do najgłośniejszych, nawet jeśli (a może właśnie dlatego) potrwała tylko 43 sekundy. Pudzianowski, popularny już jako strongman, momentalnie skradł serca kibiców i następnie przez lata przykuwał ich uwagę tocząc kolejne walki. Jego obecny bilans to 17 zwycięstw i 9 porażek, w tym dwie ostatnie, najpierw z Mamedem Chalidowem, a następnie z Arturem Szpilką.