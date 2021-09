Mariusz Pudzianowski szykuje się do kolejnego starcia. Tym razem celem słynnego zawodnika jest gala KSW 64. To tam zmierzy się z Serigne Ousmane Dia w walce wieczoru.

Wszystko wskazuje na to, że "Pudzianowi" nie brakuje motywacji do treningów. Relacje z tego, co u niego słychać, regularnie pojawiają się bowiem w mediach społecznościowych.

"Jak środa to sparingi w klubie muszą być. 3x5 minut plus dobra rozgrzewka i 90 minut szybko mija. Swoje zrobione. Można chwilę oddechu złapać" - napisał na Instagramie 44-latek.

"Pudzian" kontra "Bombardier"

Pudzianowski na zdjęciu zapozował z Izu Ugonohem oraz Pawłem Drebschokiem - fizjoterapeutą oraz trenerem personalnym.

Reklama

Rywal "Pudziana" znany jest jako "Bombardier". Panowie mieli stanąć oko w oko ze sobą już w marcu. Wtedy jednak Senegalczyk doznał ostrego ataku wyrostka robaczkowego i konieczna była jego hospitalizacja.

Do walki dojdzie 23 października w łódzkiej Atlas Arenie.

Zdjęcie Mariusz Pudzianowski/ Źródło: Instagram /

AB