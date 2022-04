Marcin Różalski wróci do KSW? "Lada dzień wszystko się okaże"

Marcin "Różal" Różalski może niedługo wrócić do KSW. Takie domysły pojawiają się już nie tylko wskutek niedawnej wizyty wojownika u Macieja Kawulskiego. Teraz w sieci pojawiło się dodatkowo nagranie, w którym wszystko wskazuje na to, że "Różal" poważnie myśli i powrocie.

Chodzi o słowa, które padły na nagraniu dla portalu myMMA.pl.

"To prędzej czy później wyjdzie. Miejmy nadzieję, że wyjdzie. Wyjdzie wtedy, kiedy wszystko będzie tip top poukładane, to wtedy wszystko wyjdzie - mam nadzieję. I wtedy, kiedy nie będzie żadnych przeszkód. Na pewno jest to związane z walką" - przyznał Różalski w rozmowie z dziennikarzem.

"Różal" o powrocie do KSW: "Zegar tyka"

Sportowiec dodał, że pewne sprawy przeciągnęły się w czasie z przyczyn życiowych. Wyraźnie wskazywał jednak, że coś jest na rzeczy.

"Teraz jesteśmy już po słowie, zegar tyka i lada dzień wszystko się okaże" - dodał "Różal".

Przypomnijmy, że 44-latek na swoim koncie ma tytuł mistrza świata wagi ciężkiej, który wywalczył w 2017 roku. Wówczas na Stadionie Narodowym wygrał walkę z Fernando Rodriguesaem Juniorem.