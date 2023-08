Marcin Najman się nie hamował, wykrzyczał to do kibiców. Zdecydowane słowa

Wisienką na torcie ma być walka wieczoru, czyli starcie pomiędzy Marcinem Najmanem a Andrzejem "Polish Prince" Fonfarą, który przed własną publicznością będzie chciał popsuć humor "ikony" polskiej sceny freak-fightowej. Obaj panowie nie pałają do siebie sympatią, co dobitnie pokazali w trakcie wcześniejszych konferencji.

Marcin Najman wykrzyczał to do mikrofonu. Kibice byli zaskoczeni

"To jest najlepszy Marcin Najman w MMA Ever. Jeszcze nie widzieliście mnie w takiej dyspozycji" - podkreślił kontrowersyjny gwiazdor. Marcin Najman otwarcie przyznał, że czeka go trudne zadanie, ale on nie wymięka przed nikim i da dobrą walkę.