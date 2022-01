Kilka tygodni temu Najman na konferencji przed galą MMA-VIP 4 przedstawił byłego szefa mafii pruszkowskiej Andrzeja Z. ps. "Słowik", jako bossa swojej organizacji. Po tym wydarzeniu Kielce wycofały się z organizacji gali, a Krzysztof Stanowski w internecie zaczął kampanię, która ma na celu uniemożliwienie zorganizowania wydarzenia.

Gala MMA-VIP 4 ma się odbyć w Wieluniu. Krzysztof Stanowski otwarcie okazuje swój sprzeciw

Najman znalazł jednak kolejną lokalizację. Gala MMA-VIP 4 ma się odbyć 5 marca w Wieluniu. Stanowski postanowił więc pojechać do burmistrza tego miasta, aby przekonać go do wycofania się z organizacji tego wydarzenia. Strony nie zdołały jednak rozwiązać konfliktu. Dziennikarz "Kanału Sportowego" nie przekonał burmistrza Wielenia do rezygnacji z organizacji gali.

Najman usunie "Słowika" ze swojej organizacji? Ma propozycję dla Stanowskiego

Za to z propozycją rozwiązania sporu wyszedł Najman. "El Testosteron" przyznał, że może usunąć ze swojej gali Andrzeja Z., postawił przy tym szereg warunków. Najman chce, by... Stanowski wyszedł do walki w klatce.



- Jak tak bardzo chcesz usunąć "Słowika" z projektu MMA-VIP, to ja wychodzę ci naprzeciw. Warunki są tylko dwa. Pierwszy, podczas gali MMA-VIP 4 zawalczysz z Mua Boyem, który cię do walki wyzywał już po ostatnim swoim pojedynku. Drugi warunek jest taki, że dostaniesz od nas gażę 100 tysięcy złotych, ale przekażesz ją na cel charytatywny, na któregoś z chorych dzieciaków - przekazał Najman.

Propozycja Najmana odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Jest jednak bardzo wątpliwe, by Krzysztof Stanowski przystał na takie warunki.