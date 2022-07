Marcin Najman kontra Jacek Murański. „El Testosteron” wyśmiewa rywala

Jacek Murański wziął się do roboty. Jego trening hitem sieci

Nic dziwnego, że Murański ostro trenuje do pojedynków. Dowody na to opublikował w sieci. Musiał jednak zmierzyć się z prześmiewczym komentarzem autorstwa Marcina Najmana. "El Testosteron" prawdopodobnie sam niedługo stanie do walki z Murańskim. Do pojedynku ma dojść jeszcze w tym roku, choć szczegóły nie są znane.