Sportowiec i celebryta Marcin Najman wyraził publicznie swoje zdanie na temat decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Spotkał go za to brutalny atak zwolenników aborcji. "Za dużo ciosów w głowę dostałeś". "Stano miał rację mówiąc, że jesteś debilem i przygłupem, który ma padać na deski i wzbudzać rechot" - niewybrednie atakują go internauci.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji wywołała kontrowersje. Jedna z najgorętszych dyskusji rozgorzała się pod postami Marcina Najmana. Polski pięściarz od kilku dni publikuje grafiki, które świadczą o tym, że popiera zaostrzone przepisy aborcyjne.

"Aborcja jest morderstwem" - głosi jedna z grafik opublikowanych przez Najmana.

Natychmiast na twitterowym i instagramowym profilu 41-latka rozpoczęła się burza w komentarzach. Wielu internautów wyraźnie przekracza granice nie tylko dobrego smaku, ale też dobrego wychowania i kultury w swych wpisach.

W poniedziałek Marcin Najman zdecydował się na kolejny post, który świadczy o jego poglądach. Tym razem to wiersz Krystyny Dulak-Kulej - "List zza niebieskiej bramy".

Częstochowianin znów stał się obiektem obelg, które ścierają się z broniącymi go komentarzami.

