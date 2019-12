W Gliwicach trwa gala KSW 52: The Race. Walką wieczoru będzie starcie Mameda Chalidowa ze Scottem Askhamem. Śledź z Interią przebieg walk.

Musajew już w pierwszej rundzie pobił Szulakowskiego

Grzegorz Szulakowski, były pretendent do pasa mistrzowskiego, podczas KSW 52 zmierzył się z niebezpiecznym i niepokonanym Szamilem Musajewem. Od potężnych kopnięć na wykroczną nogę rywala rozpoczął Musajew. Nagle Rosjanin trafił Szulakowskiego potężnym obrotowym ciosem i rzucił się na niego, aby dokończyć dzieła zniszczenia w parterze.

Karolina Owczarz poddała Aleksandrę Rolę

Obie zawodniczki od początku mocno ruszyły na siebie. Szybko jednak doszło do klinczu i chwilowego uspokojenia na macie. Sędzia nakazał powrót zawodniczek na środek maty i panie ponownie rozpoczęły wymiany stójkowe, a pod koniec rundy starcie trafiło do parteru.

Początek drugiej rundy przyniósł próbę duszenia gilotynowego w wykonaniu Karoliny Owczarz. Po tym ataku to jednak Aleksandra Rola znalazła się w pozycji dominującej. Ostatecznie jednak, gdy starcie drugi raz trafiło do parteru, Karolina Owczarz poddała rywalkę duszeniem trójkątnym nogami.

Artur Sowiński wysokim kopnięciem odprawił Bohrera

W czwartej walce gali KSW 51 - Artur Sowiński, były mistrz KSW, podjął na swoim terenie niebezpiecznego Brazylijczyka Viniciusa Bohrera. Niesamowitym kopnięciem już w pierwszej rundzie zakończyło się to starcie. Po kilku wstępnych wymianach, Artur Sowiński zaatakował rywala i trafił go w głowę. Brazylijczyk padł na matę, a sędzia szybko przerwał starcie.

Michalski w brutalnym boju rozbił Odzimkowskiego

Michał Michalski (8-4) udowodnił swoją wartość zapewniając drugą wygraną z rzędu. Wojownik z Wrocławia pod koniec pierwszej odsłony zastopował walecznego Alberta Odzimkowskiego (11-4). Od samego początku panowie pokazali niesamowitą wojnę w klatce. Szybko też pojawiła się krew na twarzy Odzimkowskiego, który przeżył trudne chwile, gdy został trafiony potężnym ciosem podbródkowym. Przetrwał jednak i rewanżował się mocno rywalowi. Pod koniec rundy Michalski trafił mocno ponownie. Odzimkowski bronił się jeszcze, ale w końcu sędzia musiał przerwać walkę.

Maciej Kazieczko ciężko znokautował Michaela Dubois

Maciej Kazieczko (6-1) może cieszyć się z trzeciego zwycięstwa z rzędu. Już w pierwszej odsłonie znokautował Michaela Duboisa (11-7), dla którego była to druga przegrana w organizacji. Miejmy nadzieje, że następna walka Maćka będzie wyżej w karcie i będzie to już duże nazwisko. Reprezentant Ankosu kapitalnie skontrował Duboisa.. Dokończenie dzieła w tym momencie nie było potrzebne, a rywal był wyniesiony na noszach.

Michał Włodarek błyskawicznie znokautował Marovicia

Michał Włodarek (8-3) wrócił w wielkim stylu po trzyletniej przerwie! Reprezentant "Czerwonego smoka" w niecałą minutę znokautował i zapewnił pierwszą przegraną w rekordzie Srdana Marovicia (4-1). Zaczęło się od prostych Michała, które doszły do celu. Jak to waga ciężka następny mocny cios dochodzący do celu robi wrażenie. Chorwat był podłączony, więc "Komar" wykorzystał okazje i poszedł za ciosem. Lawina przy siatce i dokończenie dzieła w parterze.

Walka wieczoru

85 kg/187 lb: Mamed Chalidow (34-6-2, 14 KO, 16 Sub) vs Scott Askham (18-4, 12 KO, 2 Sub)

Druga walka wieczoru

91,5 kg/202 lb: Damian Janikowski (4-2, 3 KO, 1 Sub) vs Szymon Kołecki (7-1, 7 KO)

Walka o tymczasowy pas kategorii piórkowej

65,8 kg/145 lb: Salahdine Parnasse (13-0, 2 KO, 4 Sub) vs Ivan Buchinger (36-6, 8 KO, 22 Sub)