KSW 117: Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV, PPV]

Gala KSW 117 odbędzie się w sobotę 18 kwietnia o godzinie 19:00 na warszawskim COS Torwar. Transmisję na żywo z wydarzenia będzie można oglądać w Polsce w serwisie CANAL+ Online, za granicą zaś w KSW TV. Relacja tekstowa oraz wyniki pojedynków na stronie Interii Sport.

W walce wieczoru na gali KSW 117 zmierzą się Paweł Pawlak oraz Mamed Chalidow, a stawką pojedynku będzie pas wagi średniej organizacji. Pawlak tytuł mistrza wywalczył w czerwcu 2023 roku w starciu z Tomaszem Romanowskim i potem trzykrotnie odprawiał wszelkich pretendentów. Czy uda mu się ta sztuka i z Chalidowem, który w przeszłości sam również dzierżył wspominany pas?

Co-main eventem gali KSW 117 będzie zaś rywalizacja Phila De Friesa i Marcina Wójcika o pas wagi ciężkiej, który Anglik wywalczył w swym debiucie w federacji w roku 2018 i od tamtej pory pozostał niepokonany w aż 13 potyczkach. Tu również szykują się olbrzymie emocje.

Łącznie na gali KSW 117 w Warszawie dojdzie do dziewięciu pojedynków. Dwóch w karcie wstępnej (dostępnych do obejrzenia na kanałach YouTube CANAL+ Sport oraz KSW), sześciu w karcie głównej i jednego w ramach walki wieczoru. Pas mistrzowski będzie stawką tylko dwóch ostatnich walk.

Stream na żywo z wydarzenia będzie można oglądać w Polsce w serwisie CANAL+ Online. Z kolei za granicą galę będzie można go obejrzeć w KSW TV.

KSW 117: Karta walk

Walka wieczoru:

83,9 kg: Paweł Pawlak (25-4-1) vs. Mamed Chalidow (38-8-2) - o pas KSW wagi średniej

Karta główna:

120,2 kg: Phil De Fries (28-6) vs. Marcin Wójcik (22-10) - o pas KSW wagi ciężkiej

65,8 kg: Daniel Rutkowski (17-4) vs. Oleksiy Polishchuk (15-6)

83,9 kg: Andi Vrtacić (8-3) vs. Albert Odzimkowski (16-7)

61,2 kg: Marcelo Morelli (7-4) vs. Werleson Martins (19-8)

77,1 kg: Welisson Paiva (12-4-2) vs. Hugo Deux (6-1)

83,9 kg: Jacek Gać (3-1) vs. Luka Vrtacić (0-0)

Karta wstępna (do obejrzenia za darmo na kanałach CANAL+ Sport oraz KSW w serwisie YouTube):

61,2 kg: Tobiasz Le (6-2) vs. Sebastian Decowski (6-0)

65,8 kg: Nacim Belhouachi (4-4) vs. Jan Masek (3-2)

