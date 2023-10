Podczas gali Fame MMA 19 zadebiutować w oktagonie miał Krzysztof "Diablo" Włodarczyk. Zestawiono go z mającym już spore doświadczenie na tym polu Arkadiuszem Tańculą. Ku rozczarowaniu widzów do walki ostatecznie nie doszło, co było konsekwencją licznych kontrowersyjnych wpisów jego promotora, Andrzeja Wasilewskiego. W wywiadzie po walce na gali Knockout Boxing Night 3 w Jastrzębiu-Zdroju pięściarz odniósł się do tematu przyszłości we freak fightach. Nie wykluczył udziału w Fame MMA.