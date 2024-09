"Królowa łotrów". Siała spustoszenie w ringu, była jedną z najbardziej przerażających zawodniczek

Historia Dump Matsumoto, a właściwie Kaoru Matsumoto, nie jest zbyt znana w Europie. Tymczasem w Japonii była ona ikoną wrestlingu. Zrewolucjonizowała go.



Przede wszystkim ze względu na bardzo brutalny styl i ekstrawagancką osobowość. Stała się w Japonii częścią kulturowego fenomenu, dzięki któremu kobiety przełamały bariery w sporcie tak zdominowanym przez mężczyzn.

Chciała stać się silną, by zabić ojca

Matsumoto kilka razy starała się o przyjęcie do All Japan Women's Pro-Wrestling, ale udało się to jej dopiero za trzecim razem w 1979 roku. Na ringu zadebiutowała w 1980 roku. Kilka lat wcześniej oświadczyła, że poprzez stanie się profesjonalną wrestlerką chciała stać się wystarczająco silną, aby zabić swojego ojca.

Miała sześć lat, kiedy odkryła, że ma on dziecko z kochanką w Kawasaki. Matsumoto pochodziła z biednej rodziny, a oboje rodziców to byli bezrobotni alkoholicy z Kumagaya. Razem z rodzicami i siostrą Matsumoto mieszkała w jednopokojowym mieszkaniu. Od dziecka musiała sobie zatem jakoś radzić i tak trafiła na złą drogę. Kradła jedzenie, by przeżyć. Była w czwartej klasie szkoły podstawowej, kiedy uciekła od nich matka.



Zanim Matsumoto trafiła do wrestlingu, zaczęła jeszcze w liceum trenować łucznictwo, ale też koszykówkę i pływanie. Jej trenerem w łukach był Hiroshi Yamamoto, który zdobył brązowy medal w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles (1984) i srebrny w igrzyskach w Atenach (2004). Reklama

Przemiana, po której "ludzie rozchodzili się ze strachu"

Już od pierwszych lat w All Japan Women's Pro-Wrestling była postacią wyraźną i nawet została mistrzynią. Prawdziwą przemianę przeszła jednak w 1984 roku. Przyjęła wówczas imię Dump Matsumoto i przefarbowała włosy na blond, co w ówczesnej Japonii było odstępstwem od norm społecznych. Do tego zaczęła malować twarz i założyła czarną skórzaną kurtkę. Inspiracją był dla niej zespół rockowy Kiss.



Matsumoto twierdziła, że zmiana tożsamości była czymś w rodzaju listu samobójczego do matki, w którym wyjaśniła jej, że Kaoru jest już "martwa".

Na początku 1986 roku Matsumoto i Nakano na krótko pojawiły się w World Wrestling Federation (WWF).

Dwa lata później, w wieku 38 lat, przeszła na emeryturę. Od czasu do czasu zdarza się jej jeszcze okazjonalnie pojawiać w ringu. Wystąpiła też w wielu japońskich filmach.

Dave Meltzer, dziennikarz i historyk zajmujący się wrestlingiem zawodowym napisał w 1988 roku:



Matsumoto była pionierką sztuki, którą Road Warriors później wykorzystali, aby zyskać wielką sławę w Stanach Zjednoczonych, będąc motocyklistami z pomalowanymi twarzami, dziwacznymi fryzurami i monstrualnymi obcasami. Wpływ Matsumoto był tak wielki, że często doprowadzała tłumy dosłownie do łez swoimi złowrogimi taktykami, a gdy po prostu szła ulicą w dowolnym dużym mieście, ludzie rozchodzili się ze strachu.

Niedawno platforma Netflix udostępniła serial "Królowa Łotrów" o Dump Matsumoto. To półbiograficzny serial dramatyczny. W postać głównej bohaterki wcieliła się Yuriyan Retriever. Reklama