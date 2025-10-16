Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kontrowersyjny influencer zadebiutuje na gali bokserskiej. Poznał rywala

Bartosz Nawrocki

Bartosz Nawrocki

Andrew Tate to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci na całym świecie. Szczególnie głośno zrobiło się o nim, gdy otwarcie zaczął mówić o swoim podejściu do kobiet. Przez kilka z nich został nawet pozwany. Teraz szykuje się do debiutu w walce bokserskiej na gali Misfits, której włodarzem jest znany youtuber KSI. Influencer poznał już swojego rywala.

Andrew Tate
Andrew Tate IAN MAULEAFP

Andrew Tate jest kickbokserem, przedsiębiorcą, który w ostatnich latach wzbudził powszechne poruszenie. Niegdyś twierdził, że był najczęściej wyszukiwanym hasłem w Google na świecie. Były powody, by tak myślał.

Swoimi poglądami wzbudza kontrowersje. Andrew Tate na ustach całego świata

Andrew Tate głosił dosyć kontrowersyjne poglądy na temat kobiet, a przykład z niego zaczęło brać wielu nastolatków. Powszechnie głosił m.in., że kobiety powinny "zamknąć się, mieć dzieci, siedzieć w domu, być cicho i robić kawę". "The Guardian" cytuje kolejne słowa Tate'a o tym, że "kobiety są własnością mężczyzny", a "ofiary gwałtów są same sobie winne". Co więcej, "mówi o biciu i duszeniu kobiet, niszczeniu ich rzeczy i powstrzymywaniu ich przed wychodzeniem z domu".

Andrew Tate był też oskarżany przez kilka kobiet o przemoc seksualną. Serwis mirror.co.uk przytacza, że zarzuty dotyczyły m.in. wielokrotnego chwytania jednej z nich za gardło, atakowanie paskiem czy nawet przystawiania do jej twarzy broni. Ostatnio jednak dowiedział się, że nie zmierzy się z zarzutami czterech kobiet, które wniosły akt oskarżenia w wyżej wymienionych sprawach do sądu w Wielkiej Brytanii.

Andrew Tate zadebiutuje w walce bokserskiej

Andrew Tate trudnił się wieloma zawodami. M.in. jest czterokrotnym mistrzem świata w kickboxingu, jednak dotyczy to czasów, zanim zaczął słynąć ze swoich kontrowersyjnych poglądów. Ostatni tytuł zdobył w 2013 roku. Karierę zakończył w 2020 roku, kończąc z bilansem 76-9. Z kolei 32 walki wygrał przez nokaut.

Teraz zapowiada się na powrót Andrew Tate'a do świata sztuk walki. Tym razem jednak influencer ma zadebiutować w boksie. Jak podaje brytyjski Mirror, ma się on zmierzyć z aktorem Chasem DeMoorem. Do walki ma dojść kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, a dokładnie 20 grudnia, podczas gali Misfits 23 w Dubaju. DeMoor ma na swoim koncie sukcesy. Posiada tytuł wagi ciężkiej Misfits. W tym roku walczył już pięciokrotnie, a ostatnio zremisował z Efrainem Carranzą Gonzalezem. Ogólnie aktor jest niepokonany od dwóch lat i wygrał osiem z czternastu walk bokserskich.

Zobacz również:

Tyson Fury
Boks

Fury naprawdę chce wrócić. Tylko jedno nazwisko, promotor potwierdza

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak

    Gala Misfits to wytwór youtubera KSI oraz byłego producenta muzycznego Mamsa Taylora. Współpracują oni z promotorem boksu Kalle Sauerlandem. Taylor, w kontekście walki Andrew Tate'a z Chasem DeMoorem napisał jakiś czas temu w mediach społecznościowych: "Niech 20 grudnia będzie wolny, cokolwiek by się działo. Walka przed świętami!".

    Dwie osoby udzielają wywiadu otoczone mikrofonami różnych stacji telewizyjnych w ciemnym, zamkniętym pomieszczeniu, w tle widoczny ochroniarz oraz drzwi z napisem Security Guard.
    Andrew TateDANIEL MIHAILESCUAFP
    Łysy mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych i koszuli w panterkę stoi w tłumie, uśmiecha się i wygląda na zadowolonego, w tle znajdują się inni ludzie w eleganckich ubraniach.
    Andrew TateIAN MAULEAFP
    Mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych prezentujący umięśnioną sylwetkę, z uniesionymi i zgiętymi w łokciach ramionami, na tle niebieskiej tablicy z napisami.
    Chase DeMoorJOHN MCCOYAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja