Andrew Tate jest kickbokserem, przedsiębiorcą, który w ostatnich latach wzbudził powszechne poruszenie. Niegdyś twierdził, że był najczęściej wyszukiwanym hasłem w Google na świecie. Były powody, by tak myślał.

Swoimi poglądami wzbudza kontrowersje. Andrew Tate na ustach całego świata

Andrew Tate głosił dosyć kontrowersyjne poglądy na temat kobiet, a przykład z niego zaczęło brać wielu nastolatków. Powszechnie głosił m.in., że kobiety powinny "zamknąć się, mieć dzieci, siedzieć w domu, być cicho i robić kawę". "The Guardian" cytuje kolejne słowa Tate'a o tym, że "kobiety są własnością mężczyzny", a "ofiary gwałtów są same sobie winne". Co więcej, "mówi o biciu i duszeniu kobiet, niszczeniu ich rzeczy i powstrzymywaniu ich przed wychodzeniem z domu".

Andrew Tate był też oskarżany przez kilka kobiet o przemoc seksualną. Serwis mirror.co.uk przytacza, że zarzuty dotyczyły m.in. wielokrotnego chwytania jednej z nich za gardło, atakowanie paskiem czy nawet przystawiania do jej twarzy broni. Ostatnio jednak dowiedział się, że nie zmierzy się z zarzutami czterech kobiet, które wniosły akt oskarżenia w wyżej wymienionych sprawach do sądu w Wielkiej Brytanii.

Andrew Tate zadebiutuje w walce bokserskiej

Andrew Tate trudnił się wieloma zawodami. M.in. jest czterokrotnym mistrzem świata w kickboxingu, jednak dotyczy to czasów, zanim zaczął słynąć ze swoich kontrowersyjnych poglądów. Ostatni tytuł zdobył w 2013 roku. Karierę zakończył w 2020 roku, kończąc z bilansem 76-9. Z kolei 32 walki wygrał przez nokaut.

Teraz zapowiada się na powrót Andrew Tate'a do świata sztuk walki. Tym razem jednak influencer ma zadebiutować w boksie. Jak podaje brytyjski Mirror, ma się on zmierzyć z aktorem Chasem DeMoorem. Do walki ma dojść kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, a dokładnie 20 grudnia, podczas gali Misfits 23 w Dubaju. DeMoor ma na swoim koncie sukcesy. Posiada tytuł wagi ciężkiej Misfits. W tym roku walczył już pięciokrotnie, a ostatnio zremisował z Efrainem Carranzą Gonzalezem. Ogólnie aktor jest niepokonany od dwóch lat i wygrał osiem z czternastu walk bokserskich.

Gala Misfits to wytwór youtubera KSI oraz byłego producenta muzycznego Mamsa Taylora. Współpracują oni z promotorem boksu Kalle Sauerlandem. Taylor, w kontekście walki Andrew Tate'a z Chasem DeMoorem napisał jakiś czas temu w mediach społecznościowych: "Niech 20 grudnia będzie wolny, cokolwiek by się działo. Walka przed świętami!".

Andrew Tate DANIEL MIHAILESCU AFP

Andrew Tate IAN MAULE AFP

Chase DeMoor JOHN MCCOY AFP