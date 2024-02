Rywalizacja w kategorii, z limitem wagowym do 72 kilogramów, zakończyła się triumfem Selcuka Cana. Reprezentant Turcji w boju o złoto zmierzył się z reprezentantem Azerbejdżanu, Ulwim Gamizadzem. Było to starcie dwóch największych asów tej kategorii wagowej. Po zaciekłej rywalizacji zwyciężył ten, który w rankingu światowym jest numerem 1, czyli Can, triumfując 2:0.