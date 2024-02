Kolejne medale ME dla Polski. Nasza gwiazda znów na podium

Choć mistrzostw Europy w zapasach nie zaczęły się dla nas najlepiej, bo nasi "klasycy" bardzo szybko pożegnali się z rywalizację, to jednak kolejne starty "Biało-Czerwonych" w szczególności naszych pań, były już znacznie bardziej udane. Jak śpiewał Ryszard Rynkowski, "dziewczyny lubią brąz". I choć to nie zawsze prawda, to akurat w Bukareszcie nasze zapaśniczki potwierdzają jak dotąd słowa tego uznanego piosenkarza.

W czwartek 15 lutego krążki tego koloru zdobyły Roksana Zasina w kategorii do 55 kilogramów oraz Patrycja Gil w kategorii do 59 kilogramów. Szczególnie w przypadku tej drugiej to miła niespodzianka, bo Zasina od lat należy do gwiazd zapasów na Starym Kontynencie. Jak się okazało, Polki na tym nie poprzestały.

Kolejny medal dla Polski. Faworytka nie zawiodła

Podobnie zresztą jak Andżelina Łysak, jedyna jak do tej pory zawodniczka, która wywalczyła dla naszego kraju kwalifikację olimpijską. Z jej występem wiązano spore nadzieje, bo była jedną z faworytek nawet do złotego medalu w kategorii do 57 kilogramów.

Jednak w półfinale, po bardzo efektownej walce, uległa wicemistrzyni olimpijskiej z Tokio, występującej w Bukareszcie pod neutralną flagą Białorusince Irynie Kuraczkinie 4:8 i musiała zadowolić się walką o brązowy medal.

Tam czekał ją równie ciężki pojedynek, bowiem naprzeciwko Polki stanęła reprezentująca Mołdawię. Walka, zgodnie z oczekiwaniami, była wymagająca i wyrównana, ale ostatecznie to Łysak okazała się lepsza, wygrywając 2:0 i zdobywając trzeci brązowy medal dla naszego kraju na tych mistrzostwach!

