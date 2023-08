Clout MMA. Paweł "Scarface" Bomba ma wrócić do aresztu, walka z Pudzianowskim zagrożona

Sąd Okręgowy w Elblągu odwołał przerwę w wykonywaniu kary więzienia w stosunku do Pawła Bomby. Zarządził doprowadzenie go do zakładu karnego i jednocześnie wystawił za nim list gończy. Wygląda na to, że z karty walk Clout MMA spadnie kolejna walka

Cała karta walk Clout MMA 1

MMA: Andrzej "Polish Prince" Fonfara vs. Marcin "El Testosteron" Najman

MMA: Tomasz Hajto vs. Zbigniew Bartman

K-1 (małe rękawice): Tomasz Sarara vs. Jay "Da Spyda Killa" Silva

K-1 (małe rękawice): Denis Labryga vs. Dawid "Crazy" Załęcki

K-1 (małe rękawice): Ewa "Mrs. Honey" Wyszatycka vs. Paulina Hornik

MMA: Tomasz "Szalony Reporter" Matysiak vs. Cezary "Czarek Czaruje" Gołębiewski

MMA: Nikola "Nikita" Alokin vs. Monika "Najlepsza Polska Dziennikarka" Laskowska

NMA: Konrad Karwat vs. Michał “Potężny Tłumacz" Waleszczyński-Lis

MMA: Piotr "Lizak" Lizakowski vs. Dominik Skowyra

K-1 (małe rękawice): Piotr Pająk vs. Wojciech "Rekordzista" Sobierajski

MMA: Kacper "Ludwiczek" Bociański vs. Mariusz "Super Mario" Sobczak