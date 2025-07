Kilka tygodni walczył o życie. Teraz taki komentarz. "Umarłem tylko cztery razy"

Swoją ostatnią profesjonalną walkę w MMA Ben Askren (19-2, 1 NC MMA) odbył w roku 2019. Wówczas, po dwóch porażkach z rzędu, których doznał w starciach z Jorge Masvidalem i Demianem Maią, Amerykanin zdecydował się zakończyć karierę. Do ringu powrócił jednak przy okazji bokserskiego pojedynku z Jakiem Paulem, która odbyła się w 2021 roku. Wówczas internetowy celebryta zwyciężył przez techniczny nokaut, a starcie potrwało niecałe 2 minuty.

W ciągu ostatnich kilku tygodni Askren przeżył prawdziwy koszmar. W szpitalnym zaciszu trwała bowiem walka o życie byłego mistrza organizacji Bellator MMA i ONE Championship, a w późniejszym czasie również zawodnika UFC. Emerytowany zapaśnik oraz zawodnik mieszanych sztuk walki trafił na oddział z powodu bardzo poważnego zapalenia płuc, które w dłuższej perspektywie doprowadziło do zagrażających życiu uszkodzeń organu. Sytuacja była na tyle poważna, że Askren momentalnie zakwalifikowany został do natychmiastowego przeszczepu obydwu płuc.

22 kilogramy w 45 dni. Ben Askren pierwszy raz przemówił po przeszczepie płuc

Niedawno Amerykanin po raz pierwszy mógł przemówić do fanów, którzy przez cały ten czas zapewne w zniecierpliwieniu oczekiwali informacji odnośnie do stanu zdrowia byłego mistrza. 40-latek przyznał, że nie pamięta zupełnie nic z okresu od 28 maja do 2 lipca, a wszystkiego dowiaduje się obecnie dzięki pamiętnikowi, spisywanemu skrupulatnie przez jego żonę. Dalsze wyznania Askrena mogą zmrozić krew w żyłach nawet najtwardszych osób.

"Umarłem tylko cztery razy. Moje serce zatrzymywało się na 20 sekund. Nie jest to idealne, ale otrzymałem podwójny przeszczep płuc. Przeszedłem przez to zyskując nieco sił, teraz uczę się wszystkiego na nowo. Wczoraj się ważyłem. Około 147 funtów (67 kilogramów red.). Nie ważyłem tyle od 15 roku życia. Straciłem blisko 50 funtów (22 kilogramy red.) w zaledwie 45 dni. To była bitwa, której w większości nie pamiętam. Kocham was, jestem wdzięczny za wszystko. To było ciężkie, nie tylko dla mnie, ale dla całej mojej rodziny i bliskich. Doceniam każdy gest wsparcia z waszej strony" - mówił Askren, kierując jednocześnie pokłady nieopisanej wdzięczności dla wszystkich tych, którzy w czasie jego walki z chorobą wyrazili byłemu zawodnikowi choćby najmniejsze wsparcie.

Ben Askren podczas ważenia przed walką z Jackiem Paulem Al Bello Getty Images

Ben Askren za czasów walk zapaśniczych Leon Halip Getty Images

Ben Askren z mistrzowskim pasem ONE Championship Pacific Press Getty Images

