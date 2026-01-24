Kiedy FAME MMA 29? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, PPV]

Gala FAME MMA 29 odbędzie się 24 stycznia września o godzinie 19:30 w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wydarzenie będzie można oglądać wyłącznie w systemie PPV na stronie famemma.tv. Cena pakietu basic to 49,99 zł, a pakietu premium 59,99 zł. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport od godziny 20:00.

Sebastian Idziak - Szymon Janz. Skrót walki Polsat Sport

FAME MMA 29. Karta walk. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA, STREAM, PPV]

Karta walk FAME MMA 29 składa się z 13 pojedynków. Jednym z najbardziej wyczekiwanych, jest ten Dawida Załęckiego z Bartoszem Szachtą. W trakcie gali odbędzie się również turniej K1, w którym zawalczy ośmiu zawodników. W tym gronie znaleźli się m.in. Makhmud Muradov, Alberto Simao, Don Diego, czy Jay Silva. Finaliści tego turnieju spotkają się w walce wieczoru.

Wydarzenie rozpocznie Finał FAME Booster, czyli turnieju, w którym udział mógł wziąć dosłownie każdy. W castingu wyłonieni zostali niemal nieznani uczestnicy, których oddano potem w ręce widzów. Internauci w głosowaniu wybrali ośmiu uczestników turnieju. Jego stawką jest sztabka złota o wartości 25 tysięcy złotych i kontrakt w federacji FAME.

Walka wieczoru:

Finał ośmioosobowego turnieju

[K-1, małe rękawice]: Mateusz "Don Diego" Kubiszyn / Izu Ugonoh / Tomasz Sarara / Jay "Da Spyda Killa" Silva - Alberto Simao / Mateusz "Święty Mateusz" Szmyd / Makhmud Muradov / Marcin "Thanos" Sianos

Karta główna:

[K-1, małe rękawice]: Dawid "Crazy" Załęcki - Bartosz Szachta

[K-1, małe rękawice]: Paweł "Scarface" Bomba - Łukasz "Cameraboy" Pawłowski

Półfinały ośmioosobowego turnieju

[K-1, małe rękawice]: Mateusz "Don Diego" Kubiszyn / Izu Ugonoh - Tomasz Sarara / Jay "Da Spyda Killa" Silva

[K-1, małe rękawice]: Alberto Simao / Mateusz "Święty Mateusz" Szmyd - Makhmud Muradov / Marcin "Thanos" Sianos

[Boks]: Natalia "Nati Magical" Kowalczyk - Natalia Chereta

[Boks]: Patryk "Karabin" Pawlicki - Radosław "Rado z Londynu" Bazyluk

Ćwierćfinały ośmioosobowego turnieju

[K-1, małe rękawice]: Mateusz "Don Diego" Kubiszyn - Izu Ugonoh

[K-1, małe rękawice]: Alberto Simao - Mateusz "Święty Mateusz" Szmyd

[K-1, małe rękawice]: Makhmud Muradov - Marcin "Thanos" Sianos

[K-1, małe rękawice]: Tomasz Sarara - Jay "Da Spyda Killa" Silva

Walka rezerwowa w turnieju ośmioosobowym

[K-1, małe rękawice]: Kamil "King Kong" Minda - Jarosław "Koziołek" Kozieł i Przemysław "Sequento" Skulski

Finał FAME BOOSTER

[Boks]: "Kubanowo4" / "Gonczarewicz" / "Mazan" / "Cygan"

