Kiedy FAME MMA 29? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, PPV]
Już w sobotę 24 stycznia odbędzie się gala FAME MMA 29. Jednym z najciekawszych pojedynków będzie walka Dawida Załęckiego z Bartoszem Szachtą. O której gala FAME MMA 29? Gdzie oglądać? Transmisja na żywo, stream, PPV. Karta walk. Relacja tekstowa oraz wyniki na stronie Interii Sport.
Gala FAME MMA 29 odbędzie się 24 stycznia września o godzinie 19:30 w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wydarzenie będzie można oglądać wyłącznie w systemie PPV na stronie famemma.tv. Cena pakietu basic to 49,99 zł, a pakietu premium 59,99 zł. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport od godziny 20:00.
FAME MMA 29. Karta walk. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA, STREAM, PPV]
Karta walk FAME MMA 29 składa się z 13 pojedynków. Jednym z najbardziej wyczekiwanych, jest ten Dawida Załęckiego z Bartoszem Szachtą. W trakcie gali odbędzie się również turniej K1, w którym zawalczy ośmiu zawodników. W tym gronie znaleźli się m.in. Makhmud Muradov, Alberto Simao, Don Diego, czy Jay Silva. Finaliści tego turnieju spotkają się w walce wieczoru.
Wydarzenie rozpocznie Finał FAME Booster, czyli turnieju, w którym udział mógł wziąć dosłownie każdy. W castingu wyłonieni zostali niemal nieznani uczestnicy, których oddano potem w ręce widzów. Internauci w głosowaniu wybrali ośmiu uczestników turnieju. Jego stawką jest sztabka złota o wartości 25 tysięcy złotych i kontrakt w federacji FAME.
Walka wieczoru:
- Finał ośmioosobowego turnieju
[K-1, małe rękawice]: Mateusz "Don Diego" Kubiszyn / Izu Ugonoh / Tomasz Sarara / Jay "Da Spyda Killa" Silva - Alberto Simao / Mateusz "Święty Mateusz" Szmyd / Makhmud Muradov / Marcin "Thanos" Sianos
Karta główna:
- [K-1, małe rękawice]: Dawid "Crazy" Załęcki - Bartosz Szachta
- [K-1, małe rękawice]: Paweł "Scarface" Bomba - Łukasz "Cameraboy" Pawłowski
- Półfinały ośmioosobowego turnieju
- [K-1, małe rękawice]: Mateusz "Don Diego" Kubiszyn / Izu Ugonoh - Tomasz Sarara / Jay "Da Spyda Killa" Silva
- [K-1, małe rękawice]: Alberto Simao / Mateusz "Święty Mateusz" Szmyd - Makhmud Muradov / Marcin "Thanos" Sianos
- [Boks]: Natalia "Nati Magical" Kowalczyk - Natalia Chereta
- [Boks]: Patryk "Karabin" Pawlicki - Radosław "Rado z Londynu" Bazyluk
- Ćwierćfinały ośmioosobowego turnieju
- [K-1, małe rękawice]: Mateusz "Don Diego" Kubiszyn - Izu Ugonoh
- [K-1, małe rękawice]: Alberto Simao - Mateusz "Święty Mateusz" Szmyd
- [K-1, małe rękawice]: Makhmud Muradov - Marcin "Thanos" Sianos
- [K-1, małe rękawice]: Tomasz Sarara - Jay "Da Spyda Killa" Silva
Walka rezerwowa w turnieju ośmioosobowym
- [K-1, małe rękawice]: Kamil "King Kong" Minda - Jarosław "Koziołek" Kozieł i Przemysław "Sequento" Skulski
Finał FAME BOOSTER
- [Boks]: "Kubanowo4" / "Gonczarewicz" / "Mazan" / "Cygan"
