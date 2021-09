Hari uznawany jest za jednego z najlepszych zawodników w historii kickboxingu. Doświadczony Marokańczyk uznawany był za faworyta starcia, tymczasem to Polak był górą, sprawiając niemałą niespodziankę.

Długimi fragmentami to właśnie Hari przeważał i dwukrotnie posyłał naszego rodaka na deski. Odpowiedź Wrzoska była jednak miażdżąca. Wysokim kopnięciem powalił on przeciwnika, odnosząc najważniejszy triumf w karierze.



Polak bezpośrednio po walce zabrał głos za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak przyznał, ze starcia wyszedł "bez szwanku", ale wsiadając do samochodu... rozciął sobie drzwiami łuk brwiowy.



