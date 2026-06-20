Karta walk KSW 119. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

W walce wieczoru na gali KSW 119 zmierzą się Patryk Kaczmarczyk z Leo Brichtą o pas kategorii piórkowej. Ponadto kibice zobaczą jeszcze starcie m.in. Arkadiusza Wrzoska ze Stefanem Vojcakiem. O której gala KSW 119? Gdzie oglądać? Transmisja na żywo, stream. Karta walk. Relacja tekstowa oraz wyniki na stronie Interii Sport.

Patryk Kaczmarczyk na wadze przed galą KSW, stoi w czarnych spodenkach z uniesionymi rękami, w tle logotypy.
Patryk Kaczmarczyk podczas gali KSW 119 w walce wieczoru zmierzy się z Leo BrichtąFOT. Kacper Pacocha / 400mm.plNewspix.pl

Gala KSW 119 odbędzie się w sobotę 20 maja o godzinie 19:00 w Radomskim Centrum Sportu. Transmisję na żywo z wydarzenia będzie można oglądać na kanale CANAL+ Extra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Dodatkowo dwa pojedynki będą do obejrzenia za darmo na kanał YouTube KSW oraz CANAL+ SPORT POLSKA. Relacja tekstowa oraz wyniki pojedynków na stronie Interii Sport.

KSW 119. Karta walk. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA, STREAM]

Salahdine Parnasse odszedł z organizacji KSW, zatem pełnoprawny pas kategorii piórkowej powędrował w ręce Patryka Kaczmarczyka. To właśnie w głównym wydarzeniu gali KSW 119 dojdzie do pojedynku o mistrzowski pas tej właśnie kategorii.

Polak stanie do obrony tytułu przeciwko Leo Brichcie. Obaj zawodnicy słyną z agresywnego i efektownego stylu walki, dlatego mogą spodziewać się spektakularnego pojedynku.

Drugim największym hitem gali w Radomiu będzie pojedynek Arkadiusza Wrzoska ze Stefanem Vojcakiem wagi ciężkiej, czyli numeru dwa z numerem jeden tej kategorii. To sprawia, że ta konfrontacja ma ogromne znaczenie dla układu czołówki królewskiej kategorii wagowej. Styl obu walki obu zawodników zwiastuje, że jeden z nich może paść znokautowany na matę.

Walka wieczoru:

  • 65,8 kg - Patryk Kaczmarczyk (13-3) - Leo Brichta (14-6) - walka o pas kategorii piórkowej

Karta główna:

  • 120,2 kg - Arkadiusz Wrzosek (7-1) - Stefan Vojcak (9-2)
  • 65,8 kg - Danu Tarchila (8-3) - Daniel Rutkowski (18-4)
  • 80,0 kg - Andrzej Grzebyk (22-8) - Tymoteusz Łopaczyk (13-4)
  • 83,9 kg - Damian Janikowski (10-9) - Wiktor Zalewski (8-2)
  • 77,1 kg - Konrad Rusiński (8-3) - Adam Masaev (10-0)
  • 65,8 kg - Souheil Kaouchen (2-0) - Kacper Wróbel (3-0)
  • 120,2 kg - Michal Martinek (12-7) - Marek Samociuk (9-5)

Karta wstępna (walki do obejrzenia za darmo na kanałach YouTube KSW oraz YouTube CANAL+ SPORT POLSKA):

  • 70,3 kg - Piotr Kacprzak (13-6) kontra Slimen Hassani (0-1)
  • 93,0 kg - Predrag Bozović (2-0) kontra Piotr Chudzik (2-0)

Gala KSW 119 odbędzie się w sobotę 20 czerwca o godzinie 19:00 w Radomskim Centrum Sportu. Relacja tekstowa oraz wyniki pojedynków na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo z wydarzenia będzie można oglądać na kanale CANAL+ Extra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Dodatkowo dwa pojedynki będą do obejrzenia za darmo na kanał YouTube KSW oraz CANAL+ SPORT POLSKA.

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