Karta walk KSW 118. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
W walce wieczoru na gali KSW 118 zmierzą się Piotr Kuberski z Michałem Michalskim o tymczasowy pas wagi średniej. Ponadto kibice zobaczą jeszcze starcie Wiktori Czyżewskiej z Sarą Luzar Smajić, a łącznie odbędzie się dziewięć pojedynków. Gospodarzem wydarzenia będzie Arena Kalisz. O której gala KSW 118? Gdzie oglądać? Transmisja na żywo, stream. Karta walk. Relacja tekstowa oraz wyniki na stronie Interii Sport.
Gala KSW 118 odbędzie się w sobotę 16 maja o godzinie 19:00 w Arenie Kalisz. Transmisję na żywo z wydarzenia będzie można oglądać na kanale CANAL+ Extra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Dodatkowo dwa pojedynki będą do obejrzenia za darmo na kanałach YouTube KSW oraz CANAL+ SPORT POLSKA. Relacja tekstowa oraz wyniki pojedynków na stronie Interii Sport.
KSW 118. Karta walk. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA, STREAM]
Podczas gali KSW 118 w main evencie niepokonany w KSW tymczasowy mistrz Piotr Kuberski zmierzy się z mającym na koncie pięć zwycięstw z rzędu Michałem Michalskim o tymczasowe mistrzostwo w wadze średniej. Z kolei w co-main evencie Wiktoria Czyżewska zawalczy z Sarą Luzar Smajić o pas dywizji kobiet w wadze koguciej.
Walka wieczoru:
- 83,9 kg - Piotr Kuberski (17-1) - Michał Michalski (14-5) - walka o tymczasowy pas
Karta główna:
- 61,2 kg - Wiktoria Czyżewska (7-1) - Sara Luzar Smajić (6-3) - walka o pas
- 70,3 kg - Marian Ziółkowski (25-11-1) - Aymard Guih (19-14-1)
- 70,3 kg - Valeriu Mircea (31-9-1) - Roman Szymański (18-9)
- 77,1 kg - Michał Hir (5-0) - Adam Masaev (10-0)
- 77,1 kg - Daniel Kolasiński (5-2) - Steven Krt (6-4)
- 77,1 kg - Konrad Rusiński (7-3) - Tagir Machmudov (3-0)
Karta wstępna (walki do obejrzenia za darmo na kanałach YouTube KSW oraz YouTube CANAL+ SPORT POLSKA):
- 93,0 kg - Michał Dreczkowski (6-1) - Cedric Lushima (7-1)
- 93,0 kg - Dawid Kasperski (2-1) - Aleksander Winiarski (3-1)
Gala KSW 118 odbędzie się w sobotę 16 maja o godzinie 19:00 w Arenie Kalisz. Relacja tekstowa oraz wyniki pojedynków na stronie Interii Sport.
Transmisję na żywo z wydarzenia będzie można oglądać na kanale CANAL+ Extra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Dodatkowo dwa pojedynki będą do obejrzenia za darmo na kanałach YouTube KSW oraz CANAL+ SPORT POLSKA.