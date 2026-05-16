Karta walk KSW 118. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Gala KSW 118 odbędzie się w sobotę 16 maja o godzinie 19:00 w Arenie Kalisz. Transmisję na żywo z wydarzenia będzie można oglądać na kanale CANAL+ Extra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Dodatkowo dwa pojedynki będą do obejrzenia za darmo na kanałach YouTube KSW oraz CANAL+ SPORT POLSKA. Relacja tekstowa oraz wyniki pojedynków na stronie Interii Sport.

Podczas gali KSW 118 w main evencie niepokonany w KSW tymczasowy mistrz Piotr Kuberski zmierzy się z mającym na koncie pięć zwycięstw z rzędu Michałem Michalskim o tymczasowe mistrzostwo w wadze średniej. Z kolei w co-main evencie Wiktoria Czyżewska zawalczy z Sarą Luzar Smajić o pas dywizji kobiet w wadze koguciej.

Walka wieczoru:

83,9 kg - Piotr Kuberski (17-1) - Michał Michalski (14-5) - walka o tymczasowy pas

Karta główna:

61,2 kg - Wiktoria Czyżewska (7-1) - Sara Luzar Smajić (6-3) - walka o pas

70,3 kg - Marian Ziółkowski (25-11-1) - Aymard Guih (19-14-1)

70,3 kg - Valeriu Mircea (31-9-1) - Roman Szymański (18-9)

77,1 kg - Michał Hir (5-0) - Adam Masaev (10-0)

77,1 kg - Daniel Kolasiński (5-2) - Steven Krt (6-4)

77,1 kg - Konrad Rusiński (7-3) - Tagir Machmudov (3-0)

Karta wstępna (walki do obejrzenia za darmo na kanałach YouTube KSW oraz YouTube CANAL+ SPORT POLSKA):

93,0 kg - Michał Dreczkowski (6-1) - Cedric Lushima (7-1)

93,0 kg - Dawid Kasperski (2-1) - Aleksander Winiarski (3-1)

Piotr Kuberski z pasem przed galą KSW MARCIN SZYMCZYK/FOTOPYK Newspix.pl

Wiktoria Czyżewska podczas ważenia przed galą KSW Tomasz Kudala Newspix.pl

