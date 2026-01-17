Karta walk KSW 114. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV, PPV]

Gala KSW 114 odbędzie się 17 stycznia o godzinie 19:00 w Radomskim Centrum Sportu. Transmisję na żywo z wydarzenia będzie można oglądać na kanale CANAL+ Extra 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online lub po wykupieniu dostępu PPV na stronie kswtv.com. Relacja tekstowa oraz wyniki pojedynków na stronie Interii Sport.

KSW 114. Gdzie i o której oglądać galę? [TRANSMISJA, STREAM, PPV]

W walce wieczoru na gali KSW 114 zmierzą się Salahdine Parnasse z Marcinem Heldem. Polak do tego pojedynku podchodzi w roli pretendenta, natomiast Francuz po raz czwarty będzie bronił tytułu mistrza wagi lekkiej. Parnasse słynie z dynamicznego stylu walki, natomiast Held uchodzi za specjalistę od walki w parterze. Kibiców bez wątpienia czeka bardzo ciekawe starcie, w którym powinno zadecydować to, który z zawodników narzuci swój styl.

W co-main evencie gali KSW 114 do walki staną Arkadiusz Wrzosek i Szymon Bajor. Dla 31-letniego Wrzoska, który wcześniej zasłynął jako utytułowany kickboxer, będzie to kolejny ważny test w MMA. Jego atutami będą siła ciosu oraz wszechstronność. Z kolei po stronie 36-letniego Bajora stoi doświadczenie. Obaj zawodnicy w przeszłości walczyli o tytuł wagi ciężkiej KSW, a wygrana w tym pojedynku może jednego z nich ponownie do tego przybliżyć.

Łącznie na gali KSW 114 w Radomiu dojdzie do dziewięciu pojedynków. Dwóch na karcie wstępnej, sześciu na karcie głównej i jednego w ramach walki wieczoru. Pas mistrzowski będzie stawką jedynie walki wieczoru, a Parnasse i Held zmierzą się o mistrzostwo KSW wagi lekkiej.

KSW 114: Karta walk

Walka wieczoru:

70,3 kg / 155 lb: Salahdine Parnasse (21-2, 6 KO, 7 Sub) - Marcin Held (31-10, 4 KO, 16 Sub) - o pas mistrzowski KSW w wadze lekkiej

Karta główna:

120,2 kg/265 lb: Arkadiusz Wrzosek (6-1, 4 KO, 1 Sub) - Szymon Bajor (26-12, 11 KO, 9 Sub)

56,7 kg/125 lb: Wiktoria Czyżewska (6-1, 4 KO) - Tamires Vidal (7-4, 1 KO, 2 Sub)

93 kg/205 lb: Ibragim Chuzhigaev (19-6, 8 KO, 4 Sub) - Sergiusz Zając (8-1, 8 KO)

65,8 kg/145 lb: Piotr Kacprzak (12-6, 3 KO, 5 Sub) - Wojciech Kazieczko (6-2, 2 KO, 1 Sub)

83,9 kg/185 lb: Andi Vrtacić (7-3, 4 KO) - Mateusz Gola (6-6, 6 KO)

77,1 kg/170 lb: Viktor Cervinsky (5-2, 1 KO, 3 Sub) - Amaury Wako-Zabo (4-0, 3 KO)

Karta wstępna (do obejrzenia za darmo na kanale CANAL+ Sport w serwisie YouTube):

83,9 kg/185 lb: Konrad Rusiński (6-3, 1 KO, 4 Sub) - Henry Fadipe (15-12-1, 9 KO, 3 Sub)

70,3 kg/155 lb: Oleksandr Moisa (4-1, 3 KO) - Iras Khizriev (4-0, 3 KO)

