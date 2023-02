Jan Lodzik: 5 rund to wystarczająco dużo czasu, aby ktoś z nas wylądował na deskach

– Czuję swoją moc. Nie lubię mówić za wiele przed walkami, więc poczekajmy do gali, a wszystko stanie się jasne. Jestem mocniejszym zawodnikiem od Michała, podejrzewam, że nawet trochę cięższym. Podczas face to face mówił "ale będziemy się trzaskać", uśmiechałem się i potwierdziłem jego słowa. Znam swoją prawdziwą naturę, więc jestem pewny tego, co wniosę do ringu. Ale nie będę teraz kozaczył, nie lubię pustej pewności siebie, ją należy poprzeć w odpowiednich momentach życia, nie tylko w agresywnych słowach. W ringu dojdzie do przełamania – zapowiada “Iron” Lodzik, który świetnie spisuje się także w boksie zawodowym.

Zawodnik z Legionowa zwrócił uwagę, że większość sukcesów amatorskich odnosił w wyższej wadze (do 63,5 kg) niż Michał Królik, który wygrywał w limicie do 60 kg. – Michał to solidny zawodnik, lecz walka to coś więcej niż ringowa bijatyka. Chcę pokazać ludziom dużo szerszy zakres filozofii walki, która moim zdanie jest niezwykłym narzędziem do rozwoju człowieka. Walki z własnymi słabościami, które blokują nas w rozwoju i mają odzwierciedlenie w świecie zewnętrznym. 7 ostatnich lat było dla mnie przełomowym okresem. W każdej dziedzinie życia. Zdecydowanie poszedłem do przodu jako zawodnik i człowiek. Do naszego rewanżu nie doszło wcześniej, ponieważ jako wygrany szedłem dalej do góry. Toczyłem mocne i ważne pojedynki z bardzo dobrymi przeciwnikami czy to w boksie czy K-1, stając się w obu formułach numerem 1 w Polsce. Wielu moich oponentów to byli lub aktualni mistrzowie świata. Historia jednak lubi czasem zataczać koło i po 7 latach wzajemnego rozwoju przyszedł czas na nasze drugie starcie z Michałem i przez to ładunek emocjonalny jest jeszcze większy, ponieważ obaj jesteśmy ciekawi, co ten drugi ma do zaoferowania – dodaje Jan Lodzik.