Clout MMA na rynku freak fightów zajęło miejsce High League , której działanie zostało wstrzymane przez śledztwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wielu zawodników posiadających kontrakty w High League przeszło do Clout, gdzie dostało szansę dalszego kontynuowania przygody w oktagonie. Jedną z takich osób jest Marcin Najman , samozwańczy "cesarz polskich freak fightów". Znalazł on zresztą miejsce w walce wieczoru gali, gdzie zawalczył z Andrzejem Fonfarą.

Jacek Murański ostro o Marcinie Najmanie. "Brak wszystkiego"

W tej walce Najman początkowo ruszył odważnie na rywala, trafiając go nawet jednym z dosyć chaotycznych ciosów. Później próbował zejścia do parteru, ale była to bardzo nieudana próba, która finalnie stała się początkiem jego porażki. Fonfara wejście w nogi zblokował, sam obalił rywala i ciosami w parterze zakończył walkę po 16 sekundach. Niespodzianki zatem nie było, chociaż w wywiadach po walce Najman szeroko opowiadał o swoim planie, który jego zdaniem wcale nie był tak daleki od realizacji.