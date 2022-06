Historyczna walka w KSW! Tego jeszcze nie było!

18 czerwca gala KSW 71 odbędzie się w Toruniu. W walce wieczoru Marian Ziółkowski będzie bronił mistrzowskiego pasa, który spróbuje odebrać mu Sebastian Rajewski. Kibice będą mieli okazję zobaczyć także debiut Artura Szpilki w MMA. Zawalczy on z Siergiejem Radczenką, z którym przegrał w ringu bokserskim.

KSW 71: Marcin Różalski poznał rywala

Wiele wskazuje jednak na to, że fani sportów walki z największymi wypiekami na twarzach oczekiwać będą próby sił pomiędzy Marcin Różalskim a Errolem Zimmermanem. "Różal" powraca do KSW po pięciu latach przerwy. Pojedynek z doświadczonym Holendrem stoczy jednak nie na zasadach MMA, ale K1. W największym uproszczeniu oznacza to, że walka odbywać się będzie jedynie w stójce, bez możliwości przeniesienia jej do parteru.

Jeden z włodarzy federacji tak tłumaczył tę decyzję: - W KSW zawsze byliśmy otwarci na to, co nowe, na to, co interesujące i widowiskowe. Zawsze uważaliśmy też, że wyjątkowym osobom, istotnym dla nas postaciom, warto udostępnić miejsce, aby mogły pokazać to, na co czekają fani. Bez wątpienia Marcin Różalski jest jedną z najbardziej wyjątkowych jednostek w historii KSW, do tego nietuzinkową personą, a dla takich warto czasem zrobić ustępstwo, w szczególności, jeśli jego walki nie tylko cieszyły, ale również tworzyły historię naszej organizacji. Z tego powodu po raz pierwszy w dziejach zorganizujemy starcie, które nie odbędzie się na zasadach MMA, a w formule K1 w małych rękawicach. Takie rozwiązanie powinno zapewnić zarówno zawodnikom, jak i fanom największą radość z przeżywania tego niezwykłego momentu, jakim jest powrót "Różala" i jego pojedynek z ikoną świata kickboxingu, Errolem Zimmermanem - mówił Maciej Kawulski.

Errol Zimmerman stoczył 116 zawodowych walk, z których wygrał 103. Po raz ostatni walczył w grudniu 2020 roku. Przegrał wówczas z Serbem Rade Opaciciem.

Jakub Żelepień, Interia