Hajto powiedział to przed walką z Bartmanem. Ważne słowa obiegły całą Polskę

Już w sobotę 5 sierpnia odbędzie się premierowa gala federacji Clout MMA. Na warszawskim towarze dojdzie do kilku ciekawych walk, jednak to starcie pomiędzy Tomaszem Hajto, a Zbigniewem Bartmanem rozgrzewa fanów polskiego sportu niemal do czerwoności. Tuż przed walką, utytułowani reprezentanci naszego kraju przyznali, że będzie to ciekawa walka. Z ust byłego piłkarza Górnika Zabrze, czy Schalke 04 padły wymowne słowa.