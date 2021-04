​Grand Slam w judo. Drugie miejsce Beaty Pacut

Beata Pacut zajęla drugie miejsce w kat. 78 kg w turnieju Grand Slam w judo w tureckiej Antalyi. W finale Polka przegrała z trzykrotną medalistką mistrzostw świata Japonką Shori Hamadą.

Wcześniej w zawodach w Turcji na podium stanęły także Aleksandra Kaleta (kat. 52 kg) oraz Julia Kowalczyk (57 kg). Obie Polki były trzecie w swoich kategoriach.

Pacut była rozstawiona i w pierwszej rundzie rywalizacji miała wolny los. Później pokonała reprezentantkę Czarnogóry Jovanę Pekovic i Chorwatkę Karlę Prodan. W półfinale okazała się lepsza od Ekwadorki Vanessy Chali.

Drugie miejsce Beaty Pacut

Zawody w Turcji, które potrwają do soboty, to ostatni międzynarodowy sprawdzian kadrowiczów przed mistrzostwami Europy 16-18 kwietnia w Lizbonie. Obydwa turnieje zaliczane są do kwalifikacji olimpijskich.

W pierwszej połowie czerwca zaplanowane są mistrzostwa świata w Budapeszcie.

