FAME MMA 31: Gdzie oglądać? Transmisja online, stream na żywo i PPV [CENA]

Aleksy Kiełbasa

Już w sobotę 9 maja odbędzie się gala FAME MMA 31. Areną rywalizacji będzie Hala Widowiskowo-Sportowa w Koszalinie. Jedną najciekawszych walk będzie rewanżowy pojedynek Denisa "Bad Boya" Załęckiego i Mateusza "Don Diego" Kubiszyna. O której gala FAME MMA 31? Gdzie oglądać? Transmisja na żywo, stream, PPV, cena. Karta walk. Relacja tekstowa oraz wyniki na stronie Interii Sport.

Denis Załęcki z tatuażami na ramieniu na scenie FAME MMA 31, w silnym świetle, na tle czerwonych świateł.
Denis "Bad Boy" Załęcki zmierzy się Mateuszem "Don Diego" Kubiszynem podczas gali FAME MMA 31Marcin BulandaNewspix.pl

Gala FAME MMA 31 odbędzie się 9 maja o godzinie 20:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie. Wydarzenie w całości będzie można oglądać wyłącznie w systemie PPV na stronie famemma.tv. Cena pakietu basic to 49,99 zł, a pakietu premium 59,99 zł. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

W trakcie gali FAME MMA 31 zorganizowany zostanie także turniej "Fight Club", w którym ósemka zawodników zawalczy o luksusowe BMW M5 wyceniane w sieci na ponad 500 tys. złotych. W rywalizacji wezmą udział m.in. Jose "Josef Bratan" Simao, Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, Robert Karaś, Akop Szostak oraz Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka.

Natomiast w minioną środę organizacja właśnie potwierdziła również zakontraktowanie do walki na wydarzeniu Denisa "Bad Boya" Załęckiego i Mateusza "Don Diego" Kubiszyna.

Karta walk gali FAME MMA 31:

Walka wieczoru:

  • TBA vs TBA

Półfinały

  • TBA vs TBA
  • TBA vs TBA

Ćwierćfinały

  • Alan Kwieciński vs Paweł "Scarface" Bomba
  • Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka vs Akop Szostak
  • Kasjusz "Don Kasjo" Życiński vs Robert Karaś
  • Brajan "Bojan" Bojanko vs Josef Bratan

Superfighty

  • Denis Załęcki vs Mateusz "Don Diego" Kubiszyn
  • Dawid "Crazy" Załęcki vs Michał "Matrix" Królik
  • Denis "Deddy" Laskowski vs Remi "Polaczek" Neugebauer
  • Niezniszczalny & Karabin vs Sportowy Brat & Wieszjo

Walka o status rezerwowego

  • Jacek Murański vs Jarosław "Koziołek" Kozieł

Mężczyzna z brodą w czerwonej koszulce z logo „FAME" stoi na tle dużego, niebieskiego napisu „MATEUSZ".
Mateusz „Don Diego” Kubiszyn podczas gali FAME MMAMateusz SobczakNewspix.pl
