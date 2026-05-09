FAME MMA 31: Gdzie oglądać? Transmisja online, stream na żywo i PPV [CENA]
Już w sobotę 9 maja odbędzie się gala FAME MMA 31. Areną rywalizacji będzie Hala Widowiskowo-Sportowa w Koszalinie. Jedną najciekawszych walk będzie rewanżowy pojedynek Denisa "Bad Boya" Załęckiego i Mateusza "Don Diego" Kubiszyna. O której gala FAME MMA 31? Gdzie oglądać? Transmisja na żywo, stream, PPV, cena. Karta walk. Relacja tekstowa oraz wyniki na stronie Interii Sport.
Gala FAME MMA 31 odbędzie się 9 maja o godzinie 20:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie. Wydarzenie w całości będzie można oglądać wyłącznie w systemie PPV na stronie famemma.tv. Cena pakietu basic to 49,99 zł, a pakietu premium 59,99 zł. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.
W trakcie gali FAME MMA 31 zorganizowany zostanie także turniej "Fight Club", w którym ósemka zawodników zawalczy o luksusowe BMW M5 wyceniane w sieci na ponad 500 tys. złotych. W rywalizacji wezmą udział m.in. Jose "Josef Bratan" Simao, Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, Robert Karaś, Akop Szostak oraz Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka.
Natomiast w minioną środę organizacja właśnie potwierdziła również zakontraktowanie do walki na wydarzeniu Denisa "Bad Boya" Załęckiego i Mateusza "Don Diego" Kubiszyna.
Karta walk gali FAME MMA 31:
Walka wieczoru:
- TBA vs TBA
Półfinały
- TBA vs TBA
- TBA vs TBA
Ćwierćfinały
- Alan Kwieciński vs Paweł "Scarface" Bomba
- Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka vs Akop Szostak
- Kasjusz "Don Kasjo" Życiński vs Robert Karaś
- Brajan "Bojan" Bojanko vs Josef Bratan
Superfighty
- Denis Załęcki vs Mateusz "Don Diego" Kubiszyn
- Dawid "Crazy" Załęcki vs Michał "Matrix" Królik
- Denis "Deddy" Laskowski vs Remi "Polaczek" Neugebauer
- Niezniszczalny & Karabin vs Sportowy Brat & Wieszjo
Walka o status rezerwowego
- Jacek Murański vs Jarosław "Koziołek" Kozieł
