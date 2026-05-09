FAME MMA 31: Gdzie oglądać? Transmisja online, stream na żywo i PPV [CENA]

Gala FAME MMA 31 odbędzie się 9 maja o godzinie 20:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie. Wydarzenie w całości będzie można oglądać wyłącznie w systemie PPV na stronie famemma.tv. Cena pakietu basic to 49,99 zł, a pakietu premium 59,99 zł. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

FAME MMA 31. Karta walka. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA, STREAM, PPV]

W trakcie gali FAME MMA 31 zorganizowany zostanie także turniej "Fight Club", w którym ósemka zawodników zawalczy o luksusowe BMW M5 wyceniane w sieci na ponad 500 tys. złotych. W rywalizacji wezmą udział m.in. Jose "Josef Bratan" Simao, Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, Robert Karaś, Akop Szostak oraz Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka.

Karta walk gali FAME MMA 31:

Walka wieczoru:

TBA vs TBA

Półfinały

TBA vs TBA

TBA vs TBA

Ćwierćfinały

Alan Kwieciński vs Paweł "Scarface" Bomba

Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka vs Akop Szostak

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński vs Robert Karaś

Brajan "Bojan" Bojanko vs Josef Bratan

Superfighty

Denis Załęcki vs Mateusz "Don Diego" Kubiszyn

Dawid "Crazy" Załęcki vs Michał "Matrix" Królik

Denis "Deddy" Laskowski vs Remi "Polaczek" Neugebauer

Niezniszczalny & Karabin vs Sportowy Brat & Wieszjo

Walka o status rezerwowego

Jacek Murański vs Jarosław "Koziołek" Kozieł

Gala FAME MMA 31 odbędzie się 9 maja o godzinie 20:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

Wydarzenie w całości będzie można oglądać wyłącznie w systemie PPV na stronie famemma.tv. Cena pakietu basic to 49,99 zł, a pakietu premium 59,99 zł.

Mateusz „Don Diego” Kubiszyn podczas gali FAME MMA Mateusz Sobczak Newspix.pl

Oktagon podczas jedne z gal FAME MMA Karol Makurat East News

Czy będzie walka Kołecki - Khalidov? Mamy komentarz! Polsat Sport