W niedzielę odbyła się konferencja przed Galą Fame MMA 12. Wszystko wskazuje na to, że federacja po raz kolejny zadbała o to, aby fani freakowych walk otrzymali to, co najbardziej lubią - mieszankę wybuchowych emocji.

Kogo zobaczymy w oktagonie 20 listopada?

W walce wieczoru zmierzą się Marcin Wrzosek oraz Kasjusz "Don Kasjo" Życiński. Panowie zawalczą w bokserskiej formule i już wiadomo, że napięcie do czasu walki będzie tylko stale rosło.

Na konferencji panowie nie szczędzili sobie ostrych słów oraz wyzwisk, co skłoniło nawet prowadzących do upomnień o szacunek.

O pas mistrzowski wagi półśredniej powalczą z kolei Adrian "Polak" Polański i Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka.

Nie mniej emocji wzbudzi zapewne pojedynek słynnego z mediów społecznościowych Mateusza "FIT Lovers" Janusza oraz Kacpra Blonsky’ego.

Karta walk Fame MMA 12. Dwa żeńskie pojedynki

Włodarze gali do walki wezwali też Piotra "Bestię" Piechowiaka oraz Krzysztofa Radzikowskiego, znanego z programu "Gogglebox. Przed telewizorem".

Powalczą również: Mateusz Murański z Arkadiuszem Tańculą, Karolina "Zusje" Smogulecka z Martą "Marti Renti" Rentel, Patryk "Ryba" Karaś i Kornelem "Koro" Regel, Kamila "Kamiszka" Wybrańczyk i Anna Andrzejewska, a także Krystian "Krycha UFC" Wilczak i Maciej "Szewcu" Szewczyk.

Gala odbędzie się w gdańskiej Ergo Arenie. Ceny biletów wahają się od 80 do 1200 złotych.

