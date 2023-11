Sebastian Fabijański nie kryje swojego zadowolenia uczestniczeniem w wydarzeniach FAME. Aktor w wywiadach podkreślał, że tworzenie konwencji i performensu sprawia mu ogromną przyjemność, a końcowe walki są tylko wisienką na torcie. Niestety nie miał szczęścia do walk, bowiem do oktagonu wychodził dwukrotnie i za każdym razem wychodził przegrany.

Najpierw bardzo szybko znokautował go raper "Wac Toja" , a następnie równie szybko wykończył do raper "Filipek" . Za drugim razem Fabijański wyszedł żądny krwi, ale w walce przeszkodziła mu kontuzja kolana, która nie pozwoliła kontynuować potyczki.

Teraz naprzeciw niego stanie Sylwester Wardęga, który również nie zaznał smaku zwycięstwa w oktagonie FAME. "Druid" dwukrotnie musiał uznawać wyższość rywali: Kacpra Błońskiego i Danego Ferreri. Później uraz nogi wykluczył youtubera z walk na długi czas. Z organizacją był jednak związany, gdyż od czasu do czasu prowadził konferencje prasowe u boku Huberta Mściwujewskiego.

Starcie Fabijański - Wardęga nie jest jedynym zaskoczeniem na karcie walk grudniowej gali. Do freaków wkroczy kolejny utytułowany polski pięściarz Maciej "Striczu" Sulęcki, który zawalczy z powracającym do FAME po wielu przejściach Normanem Parke. Polski bokser w przeszłości walczył o pas mistrza świata z niepokonanym do dzisiaj Demetriusem Andrade, przegrywając zdecydowanie na punkty.