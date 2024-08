Chołuj: Boli to, że jeszcze są zawodniczki, od których tak bardzo dużo odstaję

- Tak jak było widać, wynik 0:8 mówi chyba sam za siebie. Nic nie zrobiłam i tyle - odparła Chołuj, a następnie powiedziała, co jest najtrudniejszego w stylu i arsenale Amerykanki, że nie może dobrać jej się do skóry i nawiązać wyrównanej walki.

- Najbardziej jest przygotowana motorycznie, a do tego bardzo silna oraz mocno stoi na nogach . To trzy jej największe atuty - wymieniła.

- Myślę, że tak. Naprawdę dobrze to wyglądało. Także przed samymi igrzyskami czułam się dobrze, nie doznałam żadnej poważniejszej kontuzji . Więc przygotowania były naprawdę w porządku. Byłam w dobrej formie, ale na Amerykankę to nie wystarczyło . Mam nadzieję, że wszystko jeszcze tak się ułoży, iż dostanę drugą szansę i będę mogła pokazać formę, jaką zbudowałam - powiedziała łamiącym się głosem Chołuj , raz po raz trzęsącymi się dłoniami ocierając napływające łzy do oczu.

Żeby dalej walczyć o sukces przez repasaże (Amerykanka Elor musi awansować do finału, a to wielce prawdopodobne), Polka jak najszybciej musi się zebrać w sobie i wyrzucić wszystkie złe emocje. Czas ma do jutra, o ile pomoże jej w tym dzisiejsza pogromczyni, początek repasażów we wtorek o godz. 11.