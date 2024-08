Dostał nową szansę i ją wykorzystał. Polak powalczy o medal IO, kapitalne wieści

Robert Baran podszedł do zmagań o medale jako przedostatni zawodnik z polskiej kadry zapaśniczej na letnich igrzyskach olimpijskich 2024 w Paryżu - w piątek rozpoczął on współzawodnictwo w kategorii do 125 kg w stylu wolnym i początkowo wszystko poszło po jego myśli.

IO Paryż 2024, zapasy: Baran powalczył o nowy awans z Chocianiwskim

Petriaszwili przedarł się bowiem potem do finału, a to oznaczało, że otworzył on Baranowi ścieżkę do wzięcia udziału w repasażach, które dawały szansę na powalczenie o brązowy medal. W nich oponentem Polaka został Ukrainiec Ołeksandr Chocianiwski.