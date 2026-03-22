Brutalny pojedynek na FAME MMA 30, a później nagły koniec. Hitowe starcie trwało zaledwie 96 sekund

Już teraz wiemy, że FAME MMA 30: ICONS zostanie zapamiętana jako jedna z najważniejszych gal w historii organizacji. W trakcie jubileuszu do jej oktagonu weszło mnóstwo zasłużonych zawodników, takich jak zwycięzcy Golden Tournament i S-Class Tournament Denis Labryga i Makhmud Muradov, podwójny mistrz w wadze średniej i półśredniej Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka, triumfator Underground Championship Alberto Simao czy pierwsza mistrzyni w historii federacji Marta "Linkimaster" Linkiewicz.

Wiele emocji fanom miało dostarczyć również głośne starcie Denisa Załęckiego z Bartoszem Szachtą, i tak też się stało. Popularny "Bad Boy" dwukrotnie spowodował liczenie swojego przeciwnika i zakończył walkę po przez TKO już w 1. rundzie.

Brutalna walka na FAME MMA 30. Załęcki nie dał szans Szachcie

Załęcki rozpoczął pojedynek z Szachtą od agresywnego zaznaczenia swojej obecności w oktagonie. Efektem tego był rzut rywalem i prawdopodobna kontuzja pleców odniesiona przez Bartosza. Mężczyzna zdecydował się jednak nie poddawać, wstał i kontynuował starcie, które nie wyszło nawet poza ramy 1. rundy.

96 sekund - tyle zajęło Załęckiemu dwukrotne posłanie Szachty na deski i zakończenie ich walki na długo przed końcem regulaminowego czasu.

Rozwiń

Po zakończeniu starcia równie dużo, co o jego wyniku, panowie mówili o konflikcie, który wcale nie zakończył się wraz z ich wyjściem z oktagonu. Załęcki w dalszym ciągu prowokował rywala, wskazując na brak jakiegokolwiek oporu z jego strony. Szachta odpowiedział natomiast na gwizdy widowni deklaracją o chęci dalszej walki mimo bólu pleców, którego doznał wskutek wspomnianego, nieregulaminowego rzutu rywala.

FAME MMA 25: Denis Załęcki vs Filip Bątkowski

Dawid "Crazy" Załęcki i Bartosz Szachta, FAME MMA 29

Denis Załęcki, Łukasz Łuźniak

Pierwsze słowa Denisa Załęckiego po walce na Clout MMA 5. Zaskakująca wypowiedź WIDEO Adam Lewicki INTERIA.TV