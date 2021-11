Jeśli chodzi o przebieg kariery, Nowicki i Reynoso znajdują się na przeciwległych biegunach.

Podczas gdy Argentyńczyk przegrał sześć ostatnich starć, Polak idzie jak burza i zanotował swoje 11 zwycięstwo w zawodowej karierze, a trzecie przed czasem.



Tymex Boxing Night 19. Nowicki znokautował Reynoso

W pojedynku z "La Cobrą" Nowicki zgłosił swoją kandydaturę do walki o zwycięstwo w plebiscycie na nokaut roku. Wykorzystał fakt, że rywal opuścił gardę i mocnym ciosem lewą ręką trafił go prosto w twarz.



Zgodnie z przypuszczeniami ten cios zakończył walkę. Reynoso padł na deski całkowicie bezwładnie. Polak mógł natomiast wznieść do góry ręce w geście triumfu.



