Bolesny cios dla Rosjan. Ośmiu zawodników odrzuconych przed MŚ

Kilka dni temu ogromne kontrowersje wywołała decyzja Międzynarodowej Federacji Judo (IJF) o dopuszczeniu do rywalizacji zawodników z Rosji i Białorusi, która otworzyła im możliwość startu m.in w rozpoczynających się 7 maja w Katarze mistrzostwach świata. Obwarowana była ona jednak kilkoma warunkami, w tym oczywiście zasadą zachowania neutralności wobec wojny na Ukrainie. I jak się okazuje, wcale nie były to martwe zapisy, bo ośmiu Rosjan nie zostało dopuszczonych do startu.