Już w piątek 9 sierpnia odbędzie się 46. edycja gali Babilon MMA. Walką wieczoru będzie starcie Marcina Sianosa z Olim Thompsonem.

"Po Thompsonie można spodziewać się wszystkiego"

Sympatykom MMA walki Sianos vs Thompson nie trzeba dodatkowo reklamować - obaj dysponują nokautującym uderzeniem i od pierwszych sekund próbują zniszczyć przeciwnika. O 40-letnim Polaku było szczególnie głośno z powodu niedawnego ogromnego skandalu - na gali w Koszalinie w pojedynku bokserskim Sianos sprowadził przeciwnika do parteru i zaczął go okładać łokciami. Skończyło się dyskwalifikacją i 5-letnim zawieszeniem od Polskiej Unii Boksu, nie ma to jednak wpływu na karierę "Ściany" w mieszanych sztukach walki. Jego dobra passa została wynagrodzona pojedynkiem o mistrzowski pas Babilon MMA w królewskiej kategorii.

"Kontrowersyjny Marcin Sianos w walce wieczoru nie powinien nikogo dziwić. Pół-żartem, pół-serio powiem, że to nie walka bokserska i tym razem można używać łokci, a już całkiem poważnie dodam, że Sianos jest po trzech cennych zwycięstwach nad Kalatą i dwoma perspektywicznymi zawodnikami Patrykiem Dubielą (5-1) oraz Pawłem "Rosomakiem" Biernatem (4-0). Sianos w klatce jest jak wino. Im starszy, tym lepszy" - ocenia matchmaker Babilon MMA Artur Gwóźdź. "A po jego rywalu Olim Thompsonie można spodziewać się dosłownie wszystkiego. Nie tak dawno znokautował przecież mistrza FEN, naprawdę świetnego Szymona Bajora oraz mocnego Aleksieja Olejnika w Rosji. Zapowiada się wielkie widowisko z mistrzowskim pasem wagi ciężkiej w stawce!"

Pozostałe walki też wzbudzają ciekawość

Ciekawie zapowiada się także reszty karty. Ostatnie kroki przed mistrzowskimi szansami mogą postawić Sylwester Kołecki (5-0) oraz efektownie walczący Samuel Vogt (5-2), których w Międzyzdrojach przetestują Kamil Stachura (1-0-1) i Artur Niebrzydowski (3-3).

"Nie jest tajemnicą, że jeśli Sylwek Kołecki pewnie zwycięży z lokalnym bohaterem Stachurą, wkrótce dostanie walkę o mistrzowski pas z Sergiuszem Zającem, bo tak wynika z naszej drabinki" - zdradza Artur Gwóźdź. "Interesujący będzie także pojedynek niepokonanych Huberta Wybierały i Krystiana Głażewskiego, gdzie rywalizować będą poznańskie kluby Ankos kontra Czerwony Smok, a więc trenerzy Niedzielski i Kościelski. Jak zawsze wystąpią na gali zawodnicy miejscowi i ciekawi prospekci. Wraca do nas z FEN Kamil Kraska, którego czeka mocny test z Argentyńczykiem trenującym na co dzień z mistrzem UFC Ilią Topurią. Myślę, że wiele możemy sobie obiecywać po starciu weterana Rafała Lewonia z Szymonem Herrmannem, który zastąpi kontuzjowanego Filipa Tomczaka. Nie mógłbym też nie wspomnieć, że do walki o pas w wadze średniej zbliża się Samuel Vogt, który ma dobrą passę zwycięstw, ale musi jeszcze pokonać Artura Niebrzydowskiego, by zawalczyć z "Aresem" Błeszyńskim" - kończy szef grupy Artnox Fight Sport.

Karta walk gali Babilon MMA 46 w Międzyzdrojach:

Walka wieczoru o mistrzowski pas w wadze ciężkiej (do 120 kg):

5 x 5 min - Marcin "Ściana" Sianos (8-7) vs Oli "The Spartan" Thompson (22-16)

Co-main event w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min - Sylwester Kołecki (5-0) vs Kamil Stachura (1-0-1)



Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Samuel "SamKO" Vogt (5-2) vs Artur Niebrzydowski (3-3)

Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min - Kamil Kraska (10-3) vs Matias "El Dragon" Juarez (15-9-1)

Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Rafał "Kaszana" Lewoń (15-10) vs Szymon Herrmann (2-0)

Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Filip Słowiński (debiut) vs Krzysztof Sowa (3-1)



Walka w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min - Hubert Wybierała (1-0) vs Krystian Głażewski (3-0)

Walka semi-pro w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 3 min - Kacper Mioduszewski vs Marcin Budnik

Walka semi-pro w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 3 min - Daniel Hronda vs Piotr Chudzik

Gala Babilon MMA 46 w Międzyzdrojach



Termin: 9 sierpnia 2024, godz. 19:00

Miejsce: Amfiteatr Międzyzdroje

Bilety: www.eventim.pl/artist/babilon-mma

Transmisja: Super Polsat, Polsat Sport Fight oraz Polsat Box Go



www.twitter.com/babilonmma

