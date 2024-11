Artur Szpilka zaskoczył po wyborach w USA. "Wygrała normalność"

Artur Szpilka zadowolony po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Padły zaskakujące słowa

Zadowolony wynikiem wyborów w USA jest także... Artur Szpilka. Pięściarz co prawda rzadko wypowiada się na tematy niezwiązane stricte ze sportem i raczej stroni od poruszania tematu polityki, jednak tym razem zrobił wyjątek. Zamieścił on na Insta Stories nagranie, na którym krótko podsumował wybór Amerykanów i Amerykanek.

"Słuchajcie, ja nie jestem żaden jakiś polityczny, ani w ogóle, no ale dobrze, mam jakieś swoje poglądy, ale raczej staram się zachować je dla siebie, ale bardzo się cieszę ze zwycięstwa Trumpa, ponieważ jak mieszkałem w Ameryce, a mieszkałem dwa lata, właśnie on był prezydentem. Pamiętam, że strasznie benzyna była tania, dolar był bardzo mocny. Mam zresztą przyjaciół, którzy mieszkają w Ameryce i strasznie się z tego cieszą, więc, jak im jest dobrze i ma być lepiej, to się cieszę, że jest to Trump, a nie inne ugrupowanie polityczne, które ma skrajne poglądy, które mi się np. nie podobają. Co najważniejsze wygrały normalne poglądy, wygrała normalność i z tego się bardzo cieszę" - oznajmił na filmiku opublikowanym na Insta Stories.