Jaś Kapela wygrał walkę w MMA! Na gali Prime Show MMA w Łodzi lewicowy aktywista pokonał Ziemowita Kossakowskiego. Kapela złapał rywala w gilotynę i pojedynek zakończył się już w pierwszej rundzie . Walka Ziemowita Kossakowskiego z Janem Kapelą miała podtekst polityczny. Pojedynek był zapowiadany, jako symboliczne starcie prawicy z lewicą.

Andrzej Wasilewski skomentował walkę Jaś Kapela kontra Ziemowit Kossakowski

"Postawie śmiałą tezę. Trzeba być kompletnym kretynem żeby się interesować pato czy freak walki typu Kossakowski kontra Kapela. Żaden z nich nic nie potrafi, wszelkie nazywanie ich "spotkania" walka to obraza dla wszelkich zawodników sportów walki." - napisał Wasilewski w mediach społecznościowych.

Na jego wiadomość zareagowało mnóstwo osób, w tym między innymi Krzysztof Stanowski, który mocno przyczynił się do rozpromowania Jasia Kapeli, zapraszając go do swojego flagowego programu "Hejt Park". Stanowski i mnóstwo innych osób zwracali uwagę na to, że ludzie wolą widzieć starcie popularnych osób, niż anonimowych dla większości sportowców.